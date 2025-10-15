En vivo
Bogotá

Bogotá conmemora el Día del Bastón Blanco con llamado a la inclusión y la autonomía

El bastón es un símbolo mundial de autonomía, independencia y dignidad para las personas con discapacidad visual.

Campaña de concientización en TransMilenio sobre la discapacidad visual
Campaña de concientización en TransMilenio sobre la discapacidad visual
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Cada 15 de octubre el mundo celebra el Día Internacional del Bastón Blanco, una fecha proclamada por la Unión Mundial de Ciegos para reconocer este elemento como símbolo de autonomía, independencia y dignidad para las personas con discapacidad visual. En Bogotá esta fecha no pasó desapercibida.

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC), en alianza con entidades como TransMilenio S.A., la Secretaría Distrital de la Mujer, el IDRD y la Alcaldía Local de Puente Aranda, fomentaron una reflexión colectiva sobre la movilidad accesible, el respeto y la autonomía personal.

Vale enfatizar que más allá de ser una herramienta de movilidad, el bastón blanco representa libertad y acceso al entorno, visibilizando la importancia de construir una sociedad más inclusiva y consciente de la diversidad.

Personas con discapacidad visual
Personas con discapacidad visual y su bastón blanco
Foto: referencia, AFP

Conmemoración en Bogotá

Durante el mes de octubre, las jornadas del CRAC buscan educar e inspirar a la comunidad, demostrando que la verdadera inclusión se alcanza cuando toda la sociedad reconoce y valora la diversidad. Las actividades combinan espacios culturales, deportivos y pedagógicos, en los que se resalta la importancia del bastón blanco como una herramienta que simboliza igualdad y participación ciudadana.

El acto central de conmemoración se realiza este 15 de octubre en la Alcaldía Local de Puente Aranda, con una jornada que incluye talleres de yoga y mindfulness liderados por la Secretaría de la Mujer, experiencias sensoriales de TransMilenio, actividades recreativas del IDRD y espacios de orientación del CRAC.

Estas iniciativas buscan promover el respeto, la empatía y la comprensión hacia las personas con discapacidad visual.

