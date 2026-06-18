Bogotá declara alerta amarilla en la red hospitalaria para las elecciones presidenciales

La Secretaría Distrital de Salud declaró la alerta amarilla en toda la red hospitalaria pública y privada de Bogotá con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La medida comenzará a regir desde las 6:00 de la tarde del viernes 19 de junio y se extenderá hasta la misma hora del lunes 22 de junio, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios médicos y una respuesta oportuna ante posibles emergencias durante la jornada electoral.

La declaratoria establece que las instituciones prestadoras de salud deberán reforzar su capacidad operativa, disponer de personal adicional ante posibles ausencias o aumento en la demanda, asegurar medicamentos e insumos suficientes y mantener activos los sistemas de referencia y contrarreferencia para facilitar la atención de pacientes. Además, se pidió agilizar la recepción de personas trasladadas en ambulancias para permitir que estos vehículos regresen rápidamente al servicio.

Hospitales. AFP.

Desde la Secretaría de Salud se indicó que toda la capacidad hospitalaria de la capital estará coordinada para atender cualquier situación que pueda presentarse durante el proceso electoral. José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres, hizo un llamado a los gerentes y directores de las IPS para cumplir las directrices de la alerta, optimizar los tiempos de atención en urgencias y mantener comunicación permanente con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).



Como parte del despliegue preventivo, el Distrito contará con presencia institucional en el Comité Operativo de Emergencias (COE) del C4 y acompañamiento directivo en el CRUE. También se dispondrán ambulancias médicas en puntos de alta concentración de ciudadanos: una Unidad de Transporte Asistencial Medicalizada (TAM) en la Plaza de Bolívar, otra en Corferias y una Unidad de Transporte Asistencial Básica (TAB) en Unicentro.

Adicionalmente, la Cruz Roja dispondrá cinco ambulancias de apoyo logístico y habrá un equipo de respuesta a emergencias disponible las 24 horas, junto con personal encargado del seguimiento al transporte externo y la operación de las IPS. La Secretaría recordó a los ciudadanos que, ante cualquier urgencia en salud, está habilitada la línea 137, disponible todos los días de la semana.

Con esta medida, las autoridades buscan fortalecer la capacidad de reacción del sistema de salud de Bogotá durante una jornada de alta movilización ciudadana y garantizar atención oportuna ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante las elecciones.