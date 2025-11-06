Bogotá se prepara para recibir a los grandes de la fotografía

Del 6 al 8 de noviembre de 2025, Bogotá será escenario de un encuentro que se ha convertido en referencia para quienes estudian, practican o investigan la fotografía en el país. La octava edición del Festival Internacional de Fotografía reunirá a expertos, estudiantes, docentes, aficionados y creadores audiovisuales en una programación centrada en el aprendizaje, la reflexión y el intercambio de experiencias.



Un espacio para pensar la imagen

Durante tres días se desarrollarán más de 50 actividades simultáneas, entre conferencias, talleres, revisiones de portafolios y exposiciones. La agenda incluye espacios dedicados al retrato, el documental, el fotoperiodismo, la naturaleza y las nuevas tecnologías, con el fin de abordar la fotografía desde distintos lenguajes y propósitos.

Entre los invitados figuran referentes de varias regiones:



Eugenio Recuenco (España), conocido por su enfoque cinematográfico en la fotografía artística.

Ángela Ponce (Perú), con trayectoria en documental y narrativas visuales.

María Fleischmann (Guatemala), enfocada en retrato.

Mauricio Salazar (Uruguay), especializado en astrofotografía.

Jaime Culebras (España), dedicado a la vida silvestre.

Rafael Molina (Francia), con trabajos en fotografía callejera.

Alessandro Cinque (Italia), reconocido por su trabajo documental y periodístico.

Formación y discusión sobre la práctica fotográfica

El festival busca abrir espacios de diálogo entre quienes ejercen la fotografía desde campos distintos: educativo, artístico, documental, científico o digital. Las revisiones de portafolios permitirán que participantes reciban retroalimentación directa de docentes y fotógrafos con amplia trayectoria. Las conferencias, por su parte, estarán orientadas a discutir procesos de trabajo, decisiones técnicas y búsquedas personales dentro de la práctica fotográfica.