Bogotá se prepara para recibir a los grandes de la fotografía

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Del 6 al 8 de noviembre de 2025, Bogotá será escenario de un encuentro que se ha convertido en referencia para quienes estudian, practican o investigan la fotografía en el país. La octava edición del Festival Internacional de Fotografía reunirá a expertos, estudiantes, docentes, aficionados y creadores audiovisuales en una programación centrada en el aprendizaje, la reflexión y el intercambio de experiencias.
Durante tres días se desarrollarán más de 50 actividades simultáneas, entre conferencias, talleres, revisiones de portafolios y exposiciones. La agenda incluye espacios dedicados al retrato, el documental, el fotoperiodismo, la naturaleza y las nuevas tecnologías, con el fin de abordar la fotografía desde distintos lenguajes y propósitos.
Entre los invitados figuran referentes de varias regiones:
El festival busca abrir espacios de diálogo entre quienes ejercen la fotografía desde campos distintos: educativo, artístico, documental, científico o digital. Las revisiones de portafolios permitirán que participantes reciban retroalimentación directa de docentes y fotógrafos con amplia trayectoria. Las conferencias, por su parte, estarán orientadas a discutir procesos de trabajo, decisiones técnicas y búsquedas personales dentro de la práctica fotográfica.