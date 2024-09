Bogotá será sede de importante festival afro; incluirá artistas de la región

Con el objetivo de resaltar la cultura afrocolombiana , Bogotá será sede de ‘Negro Fest’, que es un evento que lleva un nombre de orgullo para recordar la importancia de las raíces, pues será un espacio en donde habrá toda una experiencia de diversos actores que darán lo mejor de sí.

Pero no solo será algo cultural, sino que, de la misma forma, contará con la presencia de 10 bandas y artistas reconocidas, como es el caso de la Herencia de Timbiquí, Alexis Play, Junior Zamora, DJ Wilo, entre otros más, que, con orgullo han demostrado a través de su música la importancia de estas raíces.

“Creo que lo que más me parece increíble de este producto es poder contar historias que había esquivado un poco. Era hablar de eso, mi barrio, de sus personajes, de esos temas de barrio sobre todo porque siendo pelado negro en el oriente, en el Distrito, que vivió en carne propia todo esto me parecía lindo narrarlo en algún momento. Estas cosas no se fuerzan y te sientes más sincero cuando lo logras”, manifestó en su momento Zamora en diálogo con Blu Radio sobre la importancia de hablar de este tipo de situaciones.

Será un espacio para al menos 2.500 asistentes, que, el 5 de octubre, estarán en la Plaza de Eventos de la avenida 68, cerca al Parque Simón Bolívar. La jornada se despedirá con la energía de Tomaza la Payasa, quien, con su humor y raíces afrocolombianas, invitará a reflexionar sobre nuestra relación con las pantallas.

“El legado afrocolombiano permea la historia de nuestro país, y varios de estos artistas se han consolidado como embajadores de esta cultura. Nos enorgullece reunirlos en un solo espacio para continuar expresando esa riqueza cultural que hay en todas las regiones del país”, indicaron desde la organización.