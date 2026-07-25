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Capturan a presunto responsable del homicidio de un hombre durante robo en estación de TransMilenio

La Policía confirmó la detención del individuo, quien, según las primeras versiones, sería habitante de calle.

intento de hurto en inmediaciones de la estación de TransMilenio deja un muerto.jpg
Intento de hurto deja una persona fallecida en Bogotá.
Foto: archivo, captura de video en redes.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

La inseguridad en espacios públicos sigue siendo una de las principales preocupaciones en ciudades como Bogotá, pues este sábado 25 de julio ocurrió un trágico hecho que cobró la vida de una persona.

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De acuerdo con información preliminar, un presunto delincuente fue capturado luego de ser señalado de cometer un homicidio durante un intento de hurto en inmediaciones de la estación de TransMilenio Héroes, en el norte de la capital.

Según la información conocida, el agresor habría atacado a la víctima con un arma cortopunzante. La rápida reacción de un ciudadano que presenció lo ocurrido permitió iniciar una persecución que terminó con la retención del sospechoso, gracias al apoyo de otras personas que se encontraban en el lugar.

En videos del lamentable hecho se observa la intervención de varios ciudadanos y la víctima tendida en el césped antes de que llegaran las autoridades.

La Policía confirmó a Caracol Noticias la detención del individuo, quien, según las primeras versiones, sería habitante de calle. Actualmente, las autoridades mantienen presencia en la zona mientras avanzan las investigaciones.

Hasta ahora, no se ha revelado la identidad de la persona que perdió la vida en medio de este incidente.

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