Captan robo en plena Av. Américas de Bogotá: motociclista fue atacado con arma de fuego

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en video en una de las principales vías de Bogotá. Un motociclista fue víctima de un violento robo en la avenida Américas, a la altura de la estación de TransMilenio Transversal 86, en un ataque que incluyó el uso de arma de fuego y que generó indignación en redes sociales.

El asalto se habría presentado el pasado 6 de enero y fue captado por otro conductor que transitaba por el sector en ese momento. En las imágenes, que posteriormente se difundieron en redes sociales, se observa la participación de dos motocicletas y un taxi, vehículos en los que se movilizaban los presuntos delincuentes.

De acuerdo con lo evidenciado en el video, la víctima recibió dos impactos de bala durante el robo. Tras el ataque, uno de los asaltantes, vestido con camiseta blanca, huye corriendo con las pertenencias sustraídas, mientras sus cómplices escapan rápidamente en los vehículos involucrados.

El motociclista herido quedó tendido sobre el asfalto junto a su vehículo, mientras la persona que lo acompañaba intentaba auxiliarlo ante la mirada de otros conductores que presenciaron la escena. En el audio del registro audiovisual se escucha al ciudadano que graba el hecho pedir a su copiloto que llame de inmediato a una ambulancia, dada la gravedad de la situación.



#INSEGURIDAD. En la tarde de este 6ENE, sobre Av Las Américas con Tr 86, de Bogotá, dos motocicletas y un taxi que aparecen en un video aficionado, participaron en el robo contra un ciudadano, quien recibió dos impactos de bala durante el asalto. Se desconoce estado de la víct¡ma pic.twitter.com/xzRjrOU8pt — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 7, 2026

El video fue compartido en la red social X por la cuenta @ColombiaOscura y no tardó en hacerse viral, desatando una ola de reacciones. Varios usuarios expresaron su frustración por la falta de reacción de quienes estaban en el lugar y por la persistencia de la inseguridad en la ciudad.

“Todos miran y nadie reacciona”, “da tristeza cómo inicia otro año hablando de seguridad y los hechos se repiten”, y “hagan algo”, fueron algunos de los comentarios que circularon tras conocerse el caso, reflejando el malestar ciudadano frente a este tipo de episodios que siguen ocurriendo en la capital.

