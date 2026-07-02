Capturan a un hombre que se hacía pasar por trabajador de Vanti para robar a comerciantes

La Policía Nacional capturó a un hombre que se hacía pasar por trabajador de Vanti para pedir sobornos, cometer robos y amenazar a establecimientos comerciales con suspenderles el servicio de gas. Para hacerlo, aseguraba que los negocios tenían vencida la Revisión Periódica Obligatoria o que estaban incumpliendo con los controles anuales.

Tras este caso, Vanti recordó a sus usuarios que la fecha de la Revisión Periódica Obligatoria puede consultarse en la factura mensual del servicio de gas natural. Además, insistió en que las personas tienen derecho a exigir la identificación del técnico antes de permitir su ingreso al inmueble, ya sea el carné de Vanti o el de una empresa contratista autorizada.

La compañía también reiteró que esta revisión solo puede ser realizada por entidades de inspección acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), cuyo listado está disponible en su página web.

Finalmente, Vanti advirtió que todos los pagos relacionados con el servicio de gas natural se realizan únicamente a través de la factura. Es decir, ningún técnico, inspector o contratista está autorizado para recibir dinero directamente. Además, recordó que los usuarios pueden reportar fraudes o cualquier actividad sospechosa a través de la línea de atención y de la página web de la empresa.

