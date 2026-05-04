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Cayó ‘El Gafas’, ladrón de supermercados que usaba destornillador para intimidar víctimas

El hombre, de 28 años, es señalado de múltiples atrasos a establecimientos comerciales. Usaba casco y gafas para evitar ser identificado y tenía antecedentes por el mismo delito.

Capturado-Alias-Gafas.jpg
Capturado alias 'Gafas'
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 4 de may, 2026

En un operativo fue capturado en flagrancia un criminal conocido como 'El Gafas', señalado de cometer varios atracos en establecimientos comerciales del sur de Bogotá. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Fraguita, en la localidad de Antonio Nariño, luego de una denuncia ciudadana que permitió activar la reacción de las autoridades.

Trabajadores de un comercio en el sector de Ciudad Berna alertaron a una patrulla de vigilancia sobre un robo ocurrido minutos antes. Con el apoyo de cámaras de seguridad y las características físicas entregadas por las víctimas, se inició un plan de búsqueda que permitió ubicar al presunto responsable cuando, al parecer, intentaba ingresar a otro establecimiento para cometer un nuevo atraco.

Al notar la presencia policial, el hombre emprendió la huida, pero fue interceptado pocas cuadras más adelante. Durante el procedimiento, los uniformados le hallaron un arma de fuego y una herramienta que, según las autoridades, utilizaba para violentar cajas registradoras.

Las investigaciones indican que el capturado utilizaba casco y gafas como método para dificultar su identificación mientras perpetraba los robos bajo la modalidad de atraco. Además, se le atribuyen varios hurtos a comercios de mediana y baja superficie en esta zona de la ciudad.

El hombre, de 28 años, ya contaba con tres anotaciones judiciales por el delito de hurto. Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados, donde deberá responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

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