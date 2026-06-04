Choque de buses de TransMilenio en el sur de Bogotá deja varios heridos y genera fuerte trancón

Un grave accidente de tránsito se presentó en la mañana de este jueves, 4 de junio, en el sur de Bogotá, luego de que dos buses articulados del sistema de transporte masivo TransMilenio colisionaran en inmediaciones de la estación San Bernardo, ubicada sobre la troncal de la Carrera Décima.

El siniestro se registró hacia las 7:00 de la mañana, en plena hora pico, generando de inmediato un fuerte impacto en la movilidad de la zona y provocando un extenso trancón que se ha extendido por varias cuadras. Según la información de autoridades, el choque involucró a dos buses duales del sistema, lo que ocasionó afectaciones a varios pasajeros que iban a bordo.

Las primeras versiones indican que el incidente habría ocurrido en medio de la operación habitual de la troncal, cuando por causas aún no establecidas los dos vehículos terminaron impactando en este punto crítico del corredor. Testigos aseguran que el golpe fue fuerte, generando momentos de tensión entre los usuarios que viajaban en los buses.

Organismos de emergencia atendieron rápidamente la situación y confirmaron que hay varios heridos, aunque hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre la gravedad de las lesiones. Algunos pasajeros fueron evacuados en el lugar mientras se realizaban las primeras valoraciones médicas.



Congestión en la Carrera Décima

Como consecuencia del accidente, la operación en la estación San Bernardo quedó completamente suspendida en el sentido sur–norte. Las autoridades de movilidad activaron un plan de contingencia que incluye el desvío de buses hacia carriles mixtos y la implementación de contraflujo en algunos tramos, con el objetivo de reducir la congestión y mantener la circulación del sistema lo más fluida posible dentro de las limitaciones actuales.

El hecho ha generado un fuerte impacto en la movilidad del centro-sur de la ciudad, especialmente en la troncal de la Carrera Décima, una de las más concurridas del sistema. Conductores y usuarios reportan demoras significativas y largas filas de buses articulados y biarticulados, mientras continúan las labores de atención del incidente.

Las autoridades de tránsito y el equipo de investigación correspondiente ya se encuentran en el lugar adelantando las indagaciones para esclarecer las causas exactas del choque. Se espera que en las próximas horas se entregue un reporte oficial con el número de lesionados y las condiciones en las que ocurrió este nuevo siniestro que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad vial en el sistema de transporte masivo de la capital.