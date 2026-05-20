En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Grafiti Uribe
Yulixa Toloza
Alexander López
Arsenal, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cinco centros estéticos fueron sellados en Kennedy por incumplir requisitos legales

Cinco centros estéticos fueron sellados en Kennedy por incumplir requisitos legales

Tras la muerte de Yulixa Toloza por un procedimiento estético, autoridades sellaron cinco centros en Kennedy por irregularidades legales.

centros estéticos.jpg
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 20 de may, 2026

La Alcaldía Local de Kennedy adelantó el martes 20 de mayo una jornada de inspección, vigilancia y control a establecimientos dedicados a procedimientos estéticos invasivos en diferentes sectores de la localidad, dejando como resultado el sellamiento de cinco centros por incumplimientos en la normatividad vigente.

Lea también:

Vehículo que transportó a Yulixa Toloza fue hallado en Cúcuta
Bogotá

Testimonio de la hija de un detenido por el caso Yulixa Toloza da dramático giro: "Fue engañado"

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, durante el operativo fueron visitados 14 establecimientos que ofrecían servicios médicos y estéticos. Tras las verificaciones realizadas, cinco locales fueron cerrados temporalmente por no contar con la documentación requerida ni cumplir con las condiciones exigidas para su funcionamiento.

La administración local explicó que estas acciones buscan proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, así como fortalecer el control sobre actividades que podrían representar riesgos para la salud pública.

Los operativos contaron con el acompañamiento de entidades competentes y hacen parte de las acciones permanentes de inspección y vigilancia que adelanta la Alcaldía Local de Kennedy en distintos sectores de la localidad.

“Desde la Alcaldía Local de Kennedy continuamos realizando operativos para garantizar que los establecimientos que prestan servicios médicos y estéticos cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley. Nuestro compromiso es proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía”, señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para verificar que los establecimientos y profesionales a los que acuden cuenten con los permisos, documentación y condiciones adecuadas antes de realizarse este tipo de procedimientos.

La Alcaldía Local de Kennedy aseguró que continuará desarrollando jornadas de inspección y control para promover entornos seguros y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en la prestación de servicios estéticos y médicos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Kennedy

Alcaldía Mayor de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad