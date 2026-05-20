Cinco centros estéticos fueron sellados en Kennedy por incumplir requisitos legales

La Alcaldía Local de Kennedy adelantó el martes 20 de mayo una jornada de inspección, vigilancia y control a establecimientos dedicados a procedimientos estéticos invasivos en diferentes sectores de la localidad, dejando como resultado el sellamiento de cinco centros por incumplimientos en la normatividad vigente.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, durante el operativo fueron visitados 14 establecimientos que ofrecían servicios médicos y estéticos. Tras las verificaciones realizadas, cinco locales fueron cerrados temporalmente por no contar con la documentación requerida ni cumplir con las condiciones exigidas para su funcionamiento.

La administración local explicó que estas acciones buscan proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, así como fortalecer el control sobre actividades que podrían representar riesgos para la salud pública.

Los operativos contaron con el acompañamiento de entidades competentes y hacen parte de las acciones permanentes de inspección y vigilancia que adelanta la Alcaldía Local de Kennedy en distintos sectores de la localidad.



“Desde la Alcaldía Local de Kennedy continuamos realizando operativos para garantizar que los establecimientos que prestan servicios médicos y estéticos cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley. Nuestro compromiso es proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía”, señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para verificar que los establecimientos y profesionales a los que acuden cuenten con los permisos, documentación y condiciones adecuadas antes de realizarse este tipo de procedimientos.

La Alcaldía Local de Kennedy aseguró que continuará desarrollando jornadas de inspección y control para promover entornos seguros y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en la prestación de servicios estéticos y médicos.

