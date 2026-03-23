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Cinemateca de Bogotá lanza convocatorias audiovisuales con 15 estímulos para 2026

La iniciativa, liderada por Idartes, contempla actualmente 13 concursos activos que integran un total de 15 incentivos dirigidos a creadores, colectivos y organizaciones.

Cinemateca de Bogotá lanza convocatorias audiovisuales con 15 estímulos para 2026
Cinemateca de Bogotá lanza convocatorias audiovisuales con 15 estímulos para 2026
Cinemateca distrital
Por: Margarita Bedoya
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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