Cinemateca de Bogotá lanza convocatorias audiovisuales con 15 estímulos para 2026

La Cinemateca de Bogotá anunció la apertura de las convocatorias audiovisuales para 2026, como parte del Programa Distrital de Estímulos (PDE), una estrategia institucional orientada a fortalecer el desarrollo del sector en la capital colombiana. La iniciativa, liderada por el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, contempla actualmente 13 concursos activos que integran un total de 15 incentivos dirigidos a creadores, colectivos y organizaciones.

El programa busca respaldar diferentes fases del proceso audiovisual, incluyendo la creación, investigación, producción, circulación y formación. Esta estructura permite que proyectos en diversas etapas encuentren opciones de financiación y acompañamiento, desde ideas iniciales hasta obras listas para exhibición.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, las convocatorias incluyen apoyos específicos para cortometrajes de ficción, documental, animación y propuestas de narrativa de no ficción. Asimismo, se han habilitado espacios experimentales enfocados en el desarrollo de lenguajes innovadores dentro del ámbito audiovisual, lo que amplía el espectro de participación para distintos perfiles creativos.

Uno de los aspectos destacados del PDE 2026 es su enfoque en la diversidad de trayectorias. Las convocatorias están diseñadas tanto para realizadores con experiencia como para nuevos participantes que buscan ingresar al sector. En ese sentido, existen estímulos que requieren únicamente una idea en etapa inicial, mientras que otros exigen proyectos más avanzados con guiones estructurados y propuestas técnicas definidas.



Camila Muñoz, líder de fomento de la Cinemateca, explicó que la intención es facilitar el acceso a estos recursos y motivar la participación de un mayor número de interesados. Según detalló, cada convocatoria cuenta con requisitos específicos que deben ser revisados cuidadosamente por los postulantes para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Además del componente económico, el programa incorpora herramientas de acompañamiento técnico que buscan mejorar la calidad de las postulaciones. Entre estas se encuentran los consultorios virtuales, espacios diseñados para orientar a los participantes en la formulación de sus proyectos y en el proceso de inscripción. Estas sesiones, que se desarrollarán de forma semanal, permiten resolver inquietudes y ofrecer asesoría personalizada.

La estrategia también incluye acciones dirigidas a la circulación de contenidos. En este frente, se destacan las becas de curaduría, orientadas a facilitar la exhibición de las obras en distintos escenarios de la ciudad. Este componente busca generar conexiones entre los realizadores y el público, promoviendo el acceso a producciones locales en diversos espacios culturales.

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Según la Cinemateca, en los últimos años se ha registrado un incremento en la participación de iniciativas relacionadas con el cine comunitario y los contenidos dirigidos a audiencias infantiles. Estas tendencias reflejan una ampliación en los enfoques narrativos y una mayor diversidad en las propuestas que integran el panorama audiovisual de Bogotá.

El PDE 2026 se consolida así como una de las principales plataformas de estímulo para el sector en la ciudad, al articular recursos económicos, acompañamiento técnico y oportunidades de circulación. Con esta nueva edición, Idartes mantiene su apuesta por fortalecer las capacidades creativas y productivas del ecosistema audiovisual, en línea con las dinámicas culturales contemporáneas.

Las inscripciones para las convocatorias ya se encuentran abiertas, y los interesados pueden consultar los detalles a través de los canales oficiales de la Cinemateca de Bogotá.

