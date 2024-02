Claudia Hakim se retiró de la dirección del Museo de Arte Moderno de Bogotá

A comienzos de febrero de 2024, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) anunció que Claudia Hakim, directora del lugar, se retiró de su cargo luego de ocho años al mando. Ella estuvo detrás de varias iniciativas que "enriquecieron el museo", incrementando la calidad de la colección, fortaleciendo la programación de exposiciones y ampliando la participación comunitaria.

“Han sido 8 años de grandes retos, muchas alegrías, momentos difíciles, muchas tensiones, pero sobre todo de mucho aprendizaje, donde he comprobado que el arte y los museos son parte esencial de la vida. Siempre he pensado que los cambios son necesarios y traen resultados positivos. Estoy segura de que quien me suceda hará fortalecer y perdurar el Museo. Su legado de 60 años tiene más futuro que pasado”, dijo ella.

Hakim asumió el cargo en 2016 y se dedicó al crecimiento de Mambo durante ocho años. El museo tuvo un aumento significativo y de calidad en su colección, pasando de 5200 a 5422 piezas de arte.

Cifras de Hakim en Mambo

Más de 450 mil visitantes

222 nuevas adquisiciones de obras

42 exposiciones de artistas nacionales

19 exposiciones de artistas internacionales

61 programas para la atención de los públicos

43 proyectos educativos relacionados con las exposiciones

28 publicaciones

“He cumplido de la mano de un gran equipo nuestra misión. El Museo de Arte Moderno de Bogotá es una institución muy querida y reconocida por el gran público, con gran afluencia de visitantes, una agenda de proyectos sólida y, lo más importante, con una proyección significativa, respaldada por sus colaboradores”, añadió.

Ahora, Martha Ortiz Gómez será quien asuma el mando de Mambo desde este 2024. Ella es graduada en Diseño Industrial de la Universidad Javeriana, posee un MBA con especialización en negocios internacionales de la Lynn University en EE. UU. Además, cuenta con dos posgrados en medios de comunicación