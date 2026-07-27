Comerciantes exigen justicia por María Quevedo: "fue violencia extrema contra la mujer"

Sigue la incertidumbre e indignación por el caso de María Quevedo, la dueña de una cafetería Rü Patisserie, que fue brutalmente atacada por un extrabajador del lugar, quien además fue dejado en libertad. Ante el hecho, la comunidad, los comerciantes del sector de Usaquén y la Junta de Acción Comunal de Santa Bárbara enviaron una carta a las autoridades judiciales exigiendo garantías para este caso y que sea manejado con enfoque de género y como un caso de violencia extrema contra la mujer.

“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación valorar integralmente los videos, el testimonio de la víctima, la gravedad de las lesiones y el contexto de la agresión. Pedimos que se investigue con enfoque de género y se determine si los hechos corresponden a una tentativa de feminicidio y si existen fundamentos para solicitar una medida de aseguramiento inmediata. No exigimos decisiones por presión mediática, sino una investigación seria y proporcional a la gravedad de lo ocurrido”, concluyen.

A este llamado también se une el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien reiteró que es necesaria una aclaración por parte de las autoridades sobre las razones por las que fue dejado en libertad el agresor, identificado como Jesús Acosta.

Por otra parte, la Asociación Usaquén Centro Histórico, que también resaltó el actuar de la Policía de Bogotá durante los hechos, solicitó que el caso no quede en el olvido. El gremio, que representa a los establecimientos formales del Centro Histórico del sector de Santa Bárbara Occidental, asegura que sus afiliados “promueven relaciones laborales basadas en el respeto, la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones legales, convencidos de que estos principios son fundamentales para el desarrollo de un entorno empresarial sano y seguro”, concluye la misiva.