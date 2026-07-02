Comercio en Bogotá espera aumento de más del 50 % en ventas por partido de Colombia

La expectativa por el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 también se siente en el comercio de Bogotá. De acuerdo con Fenalco Bogotá Cundinamarca, los negocios esperan un importante aumento en las ventas gracias al entusiasmo de los hinchas que se reunirán para seguir el encuentro.

El gremio calcula que restaurantes, bares, gastrobares y centros comerciales podrían registrar un incremento superior al 50 % en sus ventas frente a los días en los que juegan otras selecciones. Los productos con mayor demanda son alimentos, bebidas, licores y artículos alusivos a Colombia.

Para atender el aumento de visitantes, varios centros comerciales ampliarán los horarios de sus zonas gastronómicas y de entretenimiento. Además, ofrecerán pantallas gigantes, promociones, concursos y actividades para que las familias disfruten del partido.

Según Fenalco, nueve de cada diez comerciantes consideran que el Mundial ha impulsado sus ventas y que los partidos de la Selección Colombia son los que generan un mayor movimiento económico.



"Cada que juega Colombia se disparan las ventas. Esperamos tener un incremento superior al 50 %, comparado con los días en que juegan otras selecciones. El comercio está preparado, con ampliación en los horarios de muchos centros comerciales, especialmente en las zonas de comidas", afirmó Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, destacó el impacto que ha tenido el campeonato en la economía de la ciudad.

El dirigente gremial agregó que, si la Selección continúa avanzando en el torneo, la actividad comercial seguirá fortaleciéndose durante las siguientes fases del Mundial, beneficiando a diferentes sectores de la economía de la capital.