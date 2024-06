Concejal de Bogotá Julián Felipe Triana fue víctima de violento atraco; casi se le llevan el carro

Nadie se salva de la inseguridad en Bogotá, esta vez la víctima fue el concejal del partido Alianza Verde Julián Felipe Triana, quien fue víctima de un violento robo en la ciudad.

Los hechos se presentaron durante del fin de semana en el barrio Modelia, en el occidente de la ciudad; fue atracado, golpeado, amenazado con armas de fuego y no siendo suficiente, también casi le roban su vehículo.

Según contó el concejal, a través de un video, un grupo de hombres armados que se movilizaban en otro carro a las 3:30 de la mañana, lo interceptaron a él y a las personas que lo acompañaban para luego amenazarlos violentamente.

Los ladrones le pusieron un arma en el pecho al concejal y también a la persona que lo estaba acompañando en el carro y una vez lo sometieron, le robaron sus objetos de valor, incluyendo los celulares.

Luego de esto, uno de los asaltantes se subió al puesto del copiloto para iniciar la huida, incluyendo ahí con su cómplice para robarle el vehículo. El carro no les encendió, lo que dio tiempo para que un vigilante de la zona intentara ahuyentarlos con una alarma, lo que provocó por supuesto que estos delincuentes se asustaran y dispararan en varias oportunidades.

"Me habían apuntado con una pistola, me pegaron con una pistola, me rompieron la cabeza tres hombres armados después de cerrarnos con una motocicleta el barrio, además donde crecí en Modelia", contó el concejal visiblemente afectado a través de sus redes sociales.

La Policía Nacional busca a los delincuentes con ayuda de cámaras de seguridad en la zona, mientras que el concejal de apenas treinta años y su acompañante se recuperan de los golpes de los que fueron víctimas.