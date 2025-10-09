En vivo
Cortes de luz programados: más de 30 barrios en Bogotá, Soacha, Chía y Cajicá serán afectados

Cortes de luz programados: más de 30 barrios en Bogotá, Soacha, Chía y Cajicá serán afectados

En algunos sectores los cortes de luz tendrán una duración de hasta 10 horas aproximadamente, por lo cual es primordial conocer con anterioridad dónde y cuándo se llevarán a cabo las interrupciones en el servicio.

Cortes de luz..jpg
Blu Radio
Foto: AFP
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

La empresa encargada de brindar el servicio de energía en Bogotá y Cundinamarca es Enel Colombia y semanalmente programa cortes de luz, con el fin de ejecutar labores de mantenimiento en las redes eléctricas.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar el suministro continuo y de calidad a todos sus usuarios.

Dichos trabajos se llevarán a cabo en 13 localidades de la capital del país y tres municipios de Cundinamarca. De acuerdo con la compañía, los trabajos de sus funcionarios buscan minimizar afectaciones en el sistema eléctrico.

En algunos sectores los cortes de luz tendrán una duración de hasta 10 horas aproximadamente, por lo cual es primordial conocer con anterioridad dónde y cuándo se llevarán a cabo las interrupciones en el servicio.

Cortes de luz en Bogotá y otros municipios de Cundinamarca

Del 9 al 11 de octubre se programaron interrupciones en el servicio de luz, por lo cual miles de usuarios se quedarán sin servicio. A continuación, conozca el detalle de los cortes programados:

Operarios de enel codensa arreglando un poste de luz.
Foto: Enel Colombia.

Jueves 9 de octubre

LocalidadBarrios y direcciónHorario
BosaCARRERA 86 A CARRERA 88 ENTRE CALLE 85 SUR A CALLE 87 SUR - BARRIO SAN BERNARDINO XVIII7:00 - 16:00
ChapineroCALLE 60 A CALLE 63 ENTRE CARRERA 4 A CARRERA 6 - BARRIO LA SALLE7:45 - 17:00
ChapineroCALLE 92 A CALLE 94 ENTRE CARRERA 18 A CARRERA 20 - BARRIO CHICO NORTE8:00 - 17:00
Ciudad BolívarVEREDA QUIBA BAJO - BARRIO QUIBA BAJO7:30 - 17:30
FontibónCALLE 19 A CALLE 21 ENTRE CARRERA 77 A CARRERA 80 - BARRIO CIUDAD HAYUELOS8:00 - 12:00
FontibónCARRERA 91 A CARRERA 93 ENTRE CALLE 16 A CALLE 18 - BARRIO EL TINTAL CENTRAL14:00 - 17:30
Los MártiresCALLE 11 A CALLE 13 ENTRE CARRERA 19 A CARRERA 21 - BARRIO LA SABANA8:00 - 17:00
Los MártiresCALLE 10 A CALLE 12 ENTRE CARRERA 23 A CARRERA 25 - BARRIO RICAURTE8:00 - 17:00
Puente ArandaCALLE 8 A CALLE 10 ENTRE CARRERA 39 A CARRERA 41 - BARRIO LOS EJIDOS8:00 - 17:30
Puente ArandaCARRERA 31 A CARRERA 33 ENTRE CALLE 9 A CALLE 11 - BARRIO PENSILVANIA8:00 - 17:00
SumapazVEREDA LAS ÁNIMAS BAJAS - BARRIO LAS ANIMAS6:00 - 21:00
SumapazVEREDA LAS AURAS - BARRIO LAS AURAS6:00 - 21:00
SumapazVEREDA LAS PALMAS - BARRIO LAS PALMAS6:00 - 21:00
SumapazVEREDA LAS SOPAS - BARRIO LAS SOPAS6:00 - 21:00
UsaquénCALLE 134 A CALLE 136 ENTRE CARRERA 9 A CARRERA 11 - BARRIO LISBOA8:15 - 17:00
UsaquénCALLE 188 A CALLE 190 ENTRE CARRERA 7 A CARRERA 9 - BARRIO TIBABITA8:15 - 17:00
CajicáVEREDA RÍO GRANDE - MUNICIPIO DE CAJICÁ7:45 - 17:00
ChíaSECTOR FONQUETA, CARRERA 0 A CARRERA 7 ENTRE CALLE 5 A CALLE 14 - MUNICIPIO DE CHÍA8:00 - 16:00
Soacha Comuna 2CALLE 19 A CALLE 21 ENTRE CARRERA 8 A CARRERA 10 - BARRIO LA CANADÁ7:15 - 15:45
Soacha Comuna 2CARRERA 29 A CARRERA 31 ENTRE CALLE 55 SUR A CALLE 57 SUR - BARRIO LAS FERIAS7:15 - 15:45
Soacha Comuna 2CALLE 21 A CALLE 23 ENTRE CARRERA 6 A CARRERA 8 - BARRIO LINCONL7:15 - 15:45

Viernes 10 de octubre

LocalidadBarrios y direcciónHorario
Antonio NariñoCARRERA 32 A CARRERA 34 ENTRE CALLE 34 SUR A CALLE 36 SUR - BARRIO VILLA MAYOR ORIENTAL8:15 - 17:00
ChapineroCALLE 83 A CALLE 86 ENTRE CARRERA 7 A CARRERA 11 - BARRIO EL RETIRO8:15 - 17:00
ChapineroCARRERA 7 A CARRERA 10 ENTRE CALLE 85 A CALLE 87 - BARRIO LA CABRERA8:15 - 17:00
EngativáCARRERA 70 A CARRERA 72 ENTRE CALLE 76 A CALLE 78 - BARRIO BONANZA8:30 - 11:00
KennedyCALLE 41 SUR A CALLE 43 SUR ENTRE CARRERA 90 A CARRERA 92 - BARRIO DINDALITO7:00 - 17:30
SubaCALLE 150 A CALLE 152 ENTRE CARRERA 91 A CARRERA 93 - BARRIO BOSQUES DE SAN JORGE8:30 - 18:00
SubaCALLE 129 A CALLE 131 ENTRE CARRERA 58 A CARRERA 60 - BARRIO CIUDAD JARDIN NORTE8:00 - 16:00
UsaquénCALLE 173 A CALLE 175 ENTRE CARRERA 7 A CARRERA 9 - BARRIO EL REDIL8:00 - 17:00
UsaquénCALLE 126 A CALLE 128 ENTRE CARRERA 16 A CARRERA 19 - BARRIO LA CALLEJA7:45 - 17:00
UsaquénCARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 199 A CALLE 201 - BARRIO TIBABITA RURAL19:00 - 23:59
UsaquénCARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 208 A CALLE 216 - BARRIO TORCA RURAL II19:00 - 6:00
UsmeCARRERA 2 ESTE A CARRERA 8 ESTE ENTRE CALLE 111 SUR A CALLE 113 SUR - BARRIO VILLA ISRAEL8:00 - 17:30
CajicáSECTOR RÍO GRANDE, CARRERA 1 A CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 A CALLE 4 - MUNICIPIO DE CAJICÁ8:15 - 18:00
CajicáVEREDA CHUNTAME - MUNICIPIO DE CAJICÁ9:00 - 16:00
ChíaSECTOR FONQUETA, CARRERA 0 A CARRERA 7 ENTRE CALLE 5 A CALLE 14 - MUNICIPIO DE CHÍA8:00 - 16:00

Sábado 11 de octubre

LocalidadBarrios y direcciónHorario
Ciudad BolívarCALLE 68 SUR A CALLE 70 SUR ENTRE CARRERA 48 A CARRERA 50 - BARRIO BELLAVISTA9:00 - 18:00
UsaquénCARRERA 6 A CARRERA 8 ENTRE CALLE 199 A CALLE 201 - BARRIO TIBABITA RURAL0:00 - 6:00

Recomendaciones para los usuarios

Enel Colombia recordó a los usuarios que para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, en algunas ocasiones, los funcionarios deben ingresar a los edificios y condominios. "Agradecemos tu colaboración y entendemos tu preocupación, por eso nuestros trabajadores están tomando todas las medidas de seguridad y prevención".

Para verificar la identidad de los trabajadores el usuario puede comunicarse al 601 5115115 o a la línea telefónica empresarial 601 5801000 en Bogotá o en Cundinamarca.

