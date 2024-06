Crece el misterio por uso de ambulancia para intento de secuestro en Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que la ambulancia utilizada en el intento de secuestro de un comercianteen el norte de la capital estaba registrada a nombre de una empresa prestadora de servicio, pero fue reportada como no operativa entre el 2 de mayo y el 8 de junio del 2024.

Este hecho se registró en la carrera quinta con calle 93 cuando un comerciante de 33 años, dedicado a los negocios inmobiliarios, se bajó de una camioneta de alta gama y fue abordado por delincuentes fuertemente armados que se utilizaban en esa ambulancia y un carro particular rojo. la víctima por fortuna logró escaparse de los delincuentes y estos huyeron con rumbo desconocido en ese vehículo de emergencia

Hasta el momento ese vehículo no ha aparecido, o por lo menos las autoridades no han dado con su paradero. La ambulancia de placas SLG 904 está adscrita a una empresa prestadora del servicio, pero reportada como no operativa por fallas mecánicas o falta de tripulación.

El Distrito hizo la visita a la empresa a la que está adscrita la ambulancia para recopilar las pruebas y documentos del vehículo y entregarlas a la Fiscalía para avanzar en la investigación. Sin embargo, se desconoce el paradero actual de la ambulancia y la identidad de las personas que utilizaron el vehículo para cometer el intento de secuestro.