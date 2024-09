Crisis del agua en Bogotá: estas son la medidas que se deberían tomar

En Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el exconcejal Diego Laserna expresó su creciente preocupación sobre la crisis del agua en Bogotá. Laserna, quien ha estado siguiendo de cerca la situación, criticó tanto la falta de acción de la actual administración como la inacción de gobiernos anteriores.

Laserna destacó que, aunque ha habido algunos ajustes en el racionamiento de agua, estos son insuficientes para enfrentar de manera efectiva una crisis que considera prolongada y grave. En su opinión, la administración actual no ha implementado medidas estructurales a largo plazo para solucionar el problema.

“La alcaldía no ha tomado ninguna medida estructural para un problema que no es del 2024”, afirmó Laserna. Además señaló que, si las obras necesarias para ampliar el suministro de agua se hubieran completado a tiempo, Bogotá no estaría enfrentando esta situación tan crítica. En cambio, la falta de acción ha llevado a una crisis que se está agravando.

Entre las soluciones propuestas por Laserna se encuentra la reducción constante del consumo de agua, en lugar de limitarse a medidas de emergencia durante sequías. También subrayó la necesidad urgente de construir dos nuevos embalses para asegurar el abastecimiento de agua en la ciudad a mediano plazo.

Laserna criticó la falta de un plan integral en el desarrollo urbano de la ciudad que aborde el abastecimiento de agua a largo plazo. Afirmó que el plan de desarrollo actual prácticamente no incluye soluciones para esta crisis y que el problema no ha sido tratado con la seriedad requerida.

Además, Laserna compartió una gráfica que muestra la disminución preocupante del nivel del embalse de Chusacá, que está por debajo de los niveles registrados en agosto del año pasado. Esta evidencia subraya la necesidad de acciones urgentes.

“Bogotá debería tener una meta definida durante todo el año, durante varios años, para reducir el consumo de la ciudadanía en general”, agregó Laserna.