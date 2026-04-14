¿Cuándo vence el plazo en Bogotá para pagar el predial con descuento?

Los propietarios de inmuebles en Bogotá tienen plazo hasta este viernes, 17 de abril de 2026, para pagar el impuesto predial con un descuento del 10 %, un beneficio que busca incentivar el pago oportuno del impuesto en el Distrito.

La Secretaría de Hacienda reiteró que los ciudadanos cuentan con múltiples canales para realizar el pago de manera segura y sencilla. Entre ellos se encuentran la Oficina Virtual, las entidades bancarias autorizadas y diferentes medios electrónicos como portales bancarios, cajeros automáticos y corresponsales financieros.

Quienes no alcancen a pagar antes de la fecha límite podrán hacerlo sin descuento hasta el próximo 10 de julio de 2026, plazo máximo establecido para cumplir con esta obligación sin incurrir en sanciones adicionales.

Para facilitar el proceso, la factura del impuesto predial puede descargarse en línea a través del portal de la Secretaría de Hacienda. Allí, los contribuyentes deben ingresar a la opción “Pagos Bogotá”, seleccionar “Predial 2026” y luego “Paga en línea”. Tras diligenciar los datos requeridos y aceptar la política de tratamiento de datos, el sistema permite consultar y descargar el recibo, o realizar el pago directamente por medios electrónicos.



📹 Conoce el paso a paso para realizar el pago de tu #PredialBogotá 🏡2026.



👌 Recuerda tu 10 % de #AporteVoluntario transforma a Bogotá. pic.twitter.com/dvTNpJ6qe9 — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) April 7, 2026

Pago por cuotas

Otra de las modalidades de pago habilitadas por el Distrito es la posibilidad de diferir el pago mediante el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que permite cancelar el impuesto en cuatro cuotas iguales sin intereses.

Para acceder a este mecanismo, los contribuyentes deben realizar una declaración inicial antes del 8 de mayo de 2026 a través de la Oficina Virtual.

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Las fechas establecidas para este sistema son: la primera cuota el 5 de junio, la segunda el 14 de agosto, la tercera el 2 de octubre y la cuarta el 4 de diciembre de 2026.

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a programar sus pagos con anticipación y aprovechar los beneficios disponibles, evitando congestiones en los últimos días y posibles recargos.