En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presidente Gustavo Petro
Paro predial
Elecciones Perú
Traslado cabecillas cárcel Itagüí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Cuándo vence el plazo en Bogotá para pagar el predial con descuento?

¿Cuándo vence el plazo en Bogotá para pagar el predial con descuento?

Quienes paguen el impuesto predial correspondiente al 2026 hasta esta fecha tendrán un descuento del 10 % sobre el valor total.

impuesto predial.jpg
Cómo pagar el impuesto predial a cuotas en Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá, Freepik.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Los propietarios de inmuebles en Bogotá tienen plazo hasta este viernes, 17 de abril de 2026, para pagar el impuesto predial con un descuento del 10 %, un beneficio que busca incentivar el pago oportuno del impuesto en el Distrito.

La Secretaría de Hacienda reiteró que los ciudadanos cuentan con múltiples canales para realizar el pago de manera segura y sencilla. Entre ellos se encuentran la Oficina Virtual, las entidades bancarias autorizadas y diferentes medios electrónicos como portales bancarios, cajeros automáticos y corresponsales financieros.

Lea también:

  1. protestas predial.jpg
    Protestas por aumento de pago de predial en La Calera
    Foto: Blu Radio
    Economía

    ¿Por qué aumentó impuesto predial? IGAC dice que hay límites y “lanza la pelota” a municipios

Quienes no alcancen a pagar antes de la fecha límite podrán hacerlo sin descuento hasta el próximo 10 de julio de 2026, plazo máximo establecido para cumplir con esta obligación sin incurrir en sanciones adicionales.

Para facilitar el proceso, la factura del impuesto predial puede descargarse en línea a través del portal de la Secretaría de Hacienda. Allí, los contribuyentes deben ingresar a la opción “Pagos Bogotá”, seleccionar “Predial 2026” y luego “Paga en línea”. Tras diligenciar los datos requeridos y aceptar la política de tratamiento de datos, el sistema permite consultar y descargar el recibo, o realizar el pago directamente por medios electrónicos.

Pago por cuotas

Otra de las modalidades de pago habilitadas por el Distrito es la posibilidad de diferir el pago mediante el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que permite cancelar el impuesto en cuatro cuotas iguales sin intereses.

Para acceder a este mecanismo, los contribuyentes deben realizar una declaración inicial antes del 8 de mayo de 2026 a través de la Oficina Virtual.

Publicidad

Las fechas establecidas para este sistema son: la primera cuota el 5 de junio, la segunda el 14 de agosto, la tercera el 2 de octubre y la cuarta el 4 de diciembre de 2026.

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a programar sus pagos con anticipación y aprovechar los beneficios disponibles, evitando congestiones en los últimos días y posibles recargos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Impuesto Predial

Secretaría de Hacienda

Impuesto de vehículos

Publicidad

Publicidad

Publicidad