De Perú a Bogotá: la ruta de celulares robados que terminan vendiendo en Los Mártires

Fue en medio de inspecciones a locales comerciales del sector de la Calle 13, en la localidad de Los Mártires, centro de Bogotá, que las autoridades identificaron un lote de 122 celulares que tenían reporte de hurto en Perú y que estaban listos para ser comercializados en Bogotá.

Los equipos robados fueron ubicados dentro de locales intervenidos durante los operativos de control aduanero, lo que permitió establecer que hacían parte de una cadena de comercialización criminal que buscaba darles salida en el mercado local.

Venta de celulares robados en Los Mártires, Bogotá. Foto: Policía

La incautación se logró en acciones articuladas entre la División de Control Operativo Bogotá, la Dian, la Secretaría de Seguridad y la Seccional de Investigación Criminal, que venían adelantando verificaciones en la zona por el movimiento de mercancía de origen extranjero. Allí, los investigadores cruzaron información de los dispositivos y confirmaron su reporte de hurto fuera del país, lo que activó su inmediata incautación.

En el mismo operativo también fueron aprehendidos cerca de 40.000 accesorios para celular que no contaban con documentación que acreditara su ingreso legal a Colombia. Entre los productos había cargadores, baterías, audífonos, estuches y repuestos, avaluados en aproximadamente 600 millones de pesos.



Venta de celulares robados en Los Mártires, Bogotá. Foto: Policía

Las autoridades destacan que este hallazgo evidencia cómo estructuras ilegales están utilizando circuitos comerciales para introducir y vender dispositivos robados en el extranjero, afectando tanto a consumidores como al comercio formal. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones sobre la procedencia de los equipos y las posibles redes involucradas.