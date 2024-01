Desbordada inseguridad en Bogotá: ladrones se robaron cuatro motos de $200 millones de una casa

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la localidad de Rafael Uribe Uribe, puntualmente en el barrio Quiroga. Era la madrugada del pasado martes, 23 de enero, cuando, a las 2:00 a.m., cinco hombres llegaron en dos vehículos tipo chana de carga y un carro particular negro a una vivienda ubicada en la Cra 22 con 37.

De un momento a otro, los delincuentes se bajaron de un vehículo y empezaron a violentar las puertas del garaje de la vivienda para acceder al sitio, en el que se encontraban las costosas motocicletas tipo enduro de la marca KTM, todas avaluadas en aproximadamente $200 millones.

De acuerdo con la víctima, los ladrones violentaron los candados y las puertas, no sin antes romper los vidrios de la parte superior de las puertas del garaje. Una vez lograron su objetivo de abrir el parqueadero, sacaron las motocicletas en un abrir y cerrar de ojos, todo mientras los carros tipo chana esperaban en la parte de afuera y en los cuales fueron cargadas las motocicletas, al parecer, dos en cada vehículo.

“Eso fue el martes de 2:00 a.m. a 4:40 a.m. Se robaron cuatro motos de marca KTM, rompieron todos los seguros en los candados. Era un portón, toda la parte de arriba de las puertas que lleva vidrios, todo eso fue roto. Fueron aproximadamente cinco personas las que sacaron las motos del garaje”, indicó la víctima, quien denuncia que, a pesar de que interpuso la denuncia , hasta el momento no ha avanzado.

Publicidad

La víctima pide ayuda a las autoridades para encontrar sus vehículos, avaluados en unos $200 millones. Incluso, ha compartido imágenes de las motos con sus respectivos números de chasis, motor y descripciones de cada vehículo en redes sociales para evitar que sean comercializadas.