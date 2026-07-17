Desfile del 20 de julio 2026 tendrá un cambio histórico: estos son los detalles

El tradicional desfile militar con el que Colombia conmemora el Día de la Independencia tendrá un cambio significativo en esta edición.

Por primera vez, el recorrido principal se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, una decisión que, según las Fuerzas Militares, busca acercar esta conmemoración a miles de ciudadanos que históricamente no habían sido sede de este evento.

Así lo confirmó el coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones Militares, durante una entrevista concedida a Mañanas Blu 10:30, donde explicó los detalles logísticos, operativos y el mensaje institucional que acompaña el traslado del desfile.

El oficial señaló que la principal novedad será precisamente la ubicación del evento. "De diferente va a tener la ubicación. Lo vamos a hacer en la localidad de Ciudad Bolívar, exactamente en la Avenida Villavicencio, entre la Transversal 51 y la Carrera 23C", explicó Bastidas.



Desfile del 20 de julio en Bogotá. Foto: ESUFA.

El recorrido tendrá una extensión aproximada de dos kilómetros y permitirá que los habitantes del sur de la capital vivan de cerca una de las ceremonias militares más representativas del país. Según el coronel, el propósito es acercar las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a la comunidad. "Vamos a darle la oportunidad a la localidad de Ciudad Bolívar, a la gente que vive en el sur de la ciudad, que puedan tener de primera mano la percepción, la gratitud y la oportunidad de compartir con los soldados de tierra, mar, aire y río y policías de la patria que van a desfilar", afirmó.

En cuanto a la organización del evento, Bastidas indicó que desde las primeras horas del día se implementarán medidas especiales de movilidad y seguridad en coordinación con las autoridades distritales. Los cierres viales comenzarán desde las 6:00 de la mañana, mientras que el desfile está programado para iniciar alrededor de las 10:00 a. m.

Publicidad

"Temas de seguridad, haremos unos cierres coordinados con la alcaldía local, la Secretaría de Movilidad y la Dirección de Tránsito muy temprano, a partir de las 6 de la mañana", explicó el oficial, quien además precisó que previamente se realizaría un ensayo nocturno para verificar todos los aspectos logísticos y operacionales.

Las Fuerzas Militares estiman que más de 20.000 personas podrán asistir al evento. Para ello se instalarán dispositivos de control, cerramientos y protocolos de seguridad con el objetivo de proteger tanto a los asistentes como al personal que participará en el desfile.

"Calculamos que más de 20.000 personas pueden llegar a apostarse a lado y lado de lo que es el desfile militar. Los esperamos. Obviamente hay unos protocolos de seguridad, unas vallas y unos controles que se van a tener para poder garantizar la seguridad de las personas que desfilan y de las personas que nos acompañan", aseguró Bastidas.

Publicidad

Durante la entrevista también se abordó el significado del traslado del desfile hacia el sur de la ciudad. El coronel confirmó que la decisión responde a un lineamiento de la Presidencia de la República y que las Fuerzas Militares presentaron distintas alternativas antes de definir el recorrido.

"Hay un lineamiento de la Presidencia de la República. Entendemos nosotros como soldados de la patria y policías de la patria que somos dados a la población", manifestó.

Asimismo, recordó que el desfile tiene como principal destinatario a los ciudadanos colombianos. "Quiero recordar que este desfile es en honor al pueblo colombiano y, en esta oportunidad, la Presidencia ha determinado hacerlo en el sector sur de la ciudad", expresó.

Bastidas también explicó que la planeación del recorrido tuvo en cuenta las múltiples obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en Bogotá, especialmente los trabajos relacionados con la construcción del metro, con el fin de minimizar las afectaciones en materia de movilidad.

"Ya lo hemos planeado, lo tenemos perfectamente organizado. Pondremos toda nuestra gala y nuestras capacidades para homenajear no solamente a las personas que viven en esa localidad, sino a todo el pueblo colombiano", concluyó.