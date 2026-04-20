Distrito pone orden a las ventas ambulantes: estas son las reglas del nuevo decreto

Ya es un hecho que la Alcaldía de Bogotá busca reorganizar y limpiar el espacio público en la ciudad, especialmente para los vendedores informales que instalan sus puestos en las calles y en muchas ocasiones genera congestión vehicular y peatonal. Es por esto, que la Secretaría de Gobierno confirmo que ya fue publicado del decreto 117 de Espacio Público.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, lo que se busca, además de la organización, es hacerle frente a las economías ilícitas que se prestan en estos puntos, como la venta y distribución de droga. Y es que el caso más reciente fue la desarticulación de una banda en el Parque Santander, que utilizaba los “coches de venta” para esconder la droga.

“Esto no es un decreto contra las personas vulnerables que ejercen venta informal en el espacio público. Con ellos queremos organizar. Sí vamos a combatir las mafias que existen hoy en el espacio público, las que sub arriendan, las que venden o ejercen algún tipo de economía ilegal en el espacio público, contra ellos sí vamos a actuar”, concluyó el secretario.

Por otro lado, uno de los temas que preocupa a la administración distrital y a los peatones, era el uso de las pipetas de gas en el espacio público y el peligro que representaba usarlo en los andenes. El caso para tomar esta decisión, fue la fuga de gas que generó una pipeta de esas a las afuera de la Clínica Los Nogales sobre la Autopista Norte con calle 94 en el norte de Bogotá. Por este hecho, se prohíbe definitivamente el uso de estos elementos, pero se hace la salvedad que algunos podrán utilizarse siempre y cuando tengan la autorización de las entidades del Distrito.



Por ahora, lo que también prohíbe este decreto es la comercialización de animales en el espacio público y así mismo la realización de acciones que pongan en peligro el higiene y salud pública como ortodoncia y odontología, peluquerías ambulantes y hasta tatuajes y piercings, como se vio en videos de usuarios de redes sociales.

“El trabajo infantil, primero que todo, la venta de sustancias ilegales. Algunas actividades como los piercings, los tatuajes, los procedimientos quirúrgicos, los procedimientos de ortodoncia odontológicos. Todo eso queda absolutamente prohibido y será evidentemente regulado por parte de la administración Distrital y de la policía metropolitana de Bogotá. Las pipetas serán reguladas, solamente se podrán usar aquellas que tienen autorización por parte de la administración Distrital. El gas licuado es un servicio público domiciliario, y en ese sentido, la única condición que permite que se utilice la pipeta es una autorización por parte del Distrito”.

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Está medida ya fue socializada con los gremios y algunos vendedores, según lo comentó el distrito, y se ha dispuesto de conversaciones para socializar las alternativas de trabajo y ubicación que ha dispuesto la Secretaría de Desarrollo Económico. Entre tanto, un grupo de comerciantes informales está en desacuerdo por lo cual han convocado a manifestaciones para denunciar las inconformidades.