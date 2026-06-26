¿Dónde ver el partido Colombia vs. Portugal en Bogotá? Planes gratuitos para apoyar a la Tricolor

Bogotá se alista para vivir una jornada llena de actividades en el marco del Mundial 2026 este sábado 27 de junio, cuando la Selección Colombia se enfrente a Portugal en la tercera fecha de la fase de grupos. Tras asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final con seis puntos luego de vencer a Congo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca ratificar su liderato en el grupo K frente a un rival que llega de golear a Uzbekistán. Para este encuentro, que iniciará a las 6:30 p.m., la capital colombiana ha dispuesto múltiples puntos de encuentro para que los aficionados disfruten del evento de forma gratuita y segura.

Fanzones oficiales en parques

La Alcaldía de Bogotá y el IDRD habilitaron fanzones ubicadas en los parques metropolitanos El Tunal, en Tunjuelito, y Fontanar del Río, en Suba. El parque El Tunal cuenta con un aforo máximo de 15.000 asistentes, mientras que el espacio en Suba recibirá hasta 5.000 personas. Para ingresar a estos lugares, los interesados pueden reclamar boletas gratuitas en puntos CADE y SuperCADE, con un límite de tres entradas por persona. Es importante recordar que el ingreso solo se permite a mayores de ocho años y no se admite la entrada de mascotas.

Estos son los puntos donde puede reclamar las entradas:



-SuperCADE Suba.

-SuperCADE Bosa.

-SuperCADE Manitas.

-CADE Tunal.

-CADE Santa Lucía.

-CADE La Gaitana.

-CADE Los Luceros.

-CADE Muzú.

-CADE Toberín.

-CADE Servitá.

-CADE Santa Helenita.

Fútbol desde las alturas

Una opción alternativa para seguir el partido de la Selección Colombia contra Portugal es la experiencia programada en la Torre Colpatria. Este espacio ofrece tres zonas diferentes para los asistentes: el helipuerto, el salón de arte y el mirador, cada uno con beneficios y combos especiales que incluyen palomitas de maíz y bonos de bebidas. Además de la transmisión del juego, los fanáticos podrán disfrutar de un DJ en vivo y participar en jornadas de intercambio de láminas del álbum del Mundial.

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Otras actividades alrededor del Mundial

La oferta de entretenimiento en la ciudad se extiende más allá de los estadios y pantallas con iniciativas como "Fanáticos de tu Pasión" de Starbucks, que celebra el vínculo entre el café y el deporte a través de bebidas especiales de temporada.

Por otro lado está Casa Estadio, un espacio en Bogotá disponible hasta el 19 de julio que trasciende lo deportivo para integrar cultura, memoria y gastronomía. Su principal atractivo es la exposición “América cumplirá su destino: un viaje a través de la pelota”, desarrollada con el acompañamiento del Museo Nacional, donde se exhiben piezas históricas, balones de torneos mundiales y objetos pertenecientes a leyendas como Pelé, Garrincha, Maradona y Messi.

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Bogotá ofrece un abanico de experiencias que permiten a la ciudadanía sumergirse por completo en la emoción del Mundial 2026, combinando el fervor deportivo con propuestas culturales y gastronómicas de alto nivel.