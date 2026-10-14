Dos hombres cayeron a canal de aguas en Bogotá: fueron arrastrados varias cuadras por la corriente

Las fuertes lluvias registradas este miércoles 14 de octubre en Bogotá provocaron una emergencia en la que dos hombres cayeron a un canal de aguas y fueron arrastrados varios metros por la corriente, según información preliminar.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que unidades de las estaciones Chapinero y Ferias realizaron las labores de rescate en la avenida carrera 30 con calle 48.

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De acuerdo con los reportes ciudadanos, los hombres habrían caído al canal a la altura de la calle 63 y, debido a la fuerza del agua, fueron arrastrados varias cuadras hacia el sur.

Los organismos de emergencia aseguraron el área y solicitaron el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud para atender la situación.



Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los dos hombres son arrastrados por una fuerte corriente de agua en la carrera 30, debido a las lluvias de la tarde de este miércoles.

En las imágenes se observa que, inicialmente, ambos permanecen juntos y uno de ellos, al parecer, intenta ayudar al otro para evitar que se ahogue mientras la corriente los arrastra. Tras la alerta sobre la emergencia, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y policías acudieron al lugar para auxiliarlos.

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En otro registro compartido por Bomberos, se observa cómo uno de los hombres sube por una escalera para salir del canal y ponerse a salvo. Posteriormente, aparece acostado en una camilla y cubierto con una frazada, mientras recibe atención.

De igual forma, en otra grabación, al otro hombre se le ve acompañado por un uniformado de la Policía y permanece recostado sobre una parte del canal mientras se recupera de lo ocurrido.

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