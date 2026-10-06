El metro de Bogotá podría extenderse hasta el norte de la ciudad: así sería la línea 4

Bogotá sigue avanzando con las obras de la primera línea del metro, que están cerca de culminar, para luego dar paso a los proyectos de las líneas 2 y 3. Sin embargo, el Distrito ahora analiza ampliar la red hacia el norte de la capital con lo que sería una Línea 4, que tendría como punto de partida la calle 100 y podría llegar hasta la calle 235.

La propuesta todavía no está lista para contratación, debido a que requiere estudios de prefactibilidad y factibilidad que permitan determinar su viabilidad técnica.

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Además, el alcalde Carlos Fernando Galán reveló que su administración está trabajando en obtener los recursos para contratar los estudios antes de que concluya 2026. De acuerdo con el mandatario, su intención es dejar el proceso adelantado para que la próxima Alcaldía y el Gobierno nacional puedan ejecutar la obra posteriormente.

¿Por dónde pasaría la Línea 4 del metro?

La propuesta planteada por la Alcaldía consiste en extender la línea del metro desde la calle 100 hasta la calle 235. Por ahora, no existen detalles sobre las estaciones que tendría, el trazado específico, los costos o el cronograma de construcción, debido a que esta información saldría de los estudios que aún están pendientes.

De acuerdo con Galán, se espera que los recursos para contratar los estudios de prefactibilidad y factibilidad estén disponibles antes de finalizar el año. Con estos análisis se busca avanzar en la definición técnica del proyecto y dejar una base para que la siguiente administración pueda tomar decisiones sobre su ejecución.

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La iniciativa corresponde a una fase diferente de la Línea 3, que actualmente avanza en estudios de factibilidad. De acuerdo con lo explicado por el alcalde, la cuarta línea se encuentra en una etapa previa.

Mientras se plantea esta nueva ampliación, la primera línea continúa con su proceso de construcción. Galán indicó que existen frentes que necesitan mayor ritmo, especialmente en las estaciones, el espacio público y los sistemas de comunicaciones.

Metro de Bogotá operando // Foto: X @CarlosFGalan

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¿En qué va la construcción de la primera línea del metro?

Según el cronograma, la estructura del viaducto estaría terminada entre enero y febrero de 2027. Para ese mismo periodo, Bogotá espera contar con los 30 trenes previstos para la operación, pues hasta ahora han llegado 19.

El objetivo es completar las actividades pendientes en septiembre del próximo año y avanzar posteriormente hacia la marcha blanca del sistema. El alcalde reconoció que se trata de una meta que requiere acelerar varios trabajos.

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En paralelo, la Línea 2 del Metro avanza en el proceso para seleccionar a los grupos que podrían encargarse de su construcción. Tres grupos solicitaron la precalificación: dos europeos y uno chino. La administración distrital espera conocer la evaluación de las solicitudes entre mediados y finales de octubre, antes de avanzar hacia la etapa final de la licitación pública.

Galán aseguró que no existe una preferencia por alguno de los participantes y que el propósito es mantener la competencia durante el proceso. Sobre la participación china, explicó que sus representantes cuentan con traductores de español y que los trabajadores colombianos son coordinados por ingenieros chinos.