Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / El olfato de ‘Kira’ destapó cargamento de marihuana en El Dorado: 100 kilos iban en encomiendas

El olfato de ‘Kira’ destapó cargamento de marihuana en El Dorado: 100 kilos iban en encomiendas

La droga salió de Armenia y tenía como destino Santa Marta. Fue hallada en una bodega de envíos nacionales del aeropuerto de Bogotá.

