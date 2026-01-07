El olfato de ‘Kira’ destapó cargamento de marihuana en El Dorado: 100 kilos iban en encomiendas

Un cargamento de cerca de 100 kilos de marihuana fue descubierto en las últimas horas en una bodega de envíos nacionales del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, durante una rutina de control a encomiendas que se movilizan por vía aérea dentro del país.

La incautación se dio cuando ‘Kira’, una perra entrenada para la detección de narcóticos, reaccionó de manera inusual al olfatear una encomienda. La alerta llevó a los policías a revisar con mayor detalle dos cajas que, en apariencia, no levantaban sospechas.

Al abrirlas, los uniformados encontraron decenas de paquetes envueltos en vinipel. En su interior había una sustancia vegetal cuyo olor y características coincidían con marihuana. En total, fueron contabilizados 166 paquetes, que sumaban cerca de 100 kilos del estupefaciente.

Según la Policía, el cargamento había sido enviado desde Armenia, en el Quindío, y tenía como destino final la ciudad de Santa Marta. El caso vuelve a poner en evidencia el uso de empresas de mensajería y bodegas de carga para mover grandes cantidades de droga sin levantar sospechas.



La marihuana quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las verificaciones para establecer quiénes estarían detrás del envío y cómo se coordinó el traslado a través del aeropuerto más importante del país.