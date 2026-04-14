En Bogotá 252.000 personas salieron de pobreza multidimensional en 2025: Dane

Bogotá se consolidó como la región con menor pobreza multidimensional del país y la que registró la mayor reducción en 2025, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La capital pasó de una incidencia del 5,4 % en 2024 al 2,2 % en 2025, una caída de 3,2 puntos porcentuales, considerada estadísticamente significativa.

A nivel nacional, el indicador también mostró avances: la pobreza multidimensional disminuyó del 11,5 % al 9,9 %, lo que representa que cerca de 793.000 personas superaron esta condición. Este índice, a diferencia de la pobreza monetaria, mide variables relacionadas con la calidad de vida, como acceso a salud, educación, condiciones de vivienda y empleo.

En el caso de Bogotá, la reducción fue más acelerada. Según las cifras oficiales, 252.000 personas salieron de la pobreza multidimensional, lo que significa que una de cada tres personas que logró superar esta situación en el país reside en la ciudad.



El alcalde Carlos Fernando Galán atribuyó estos resultados a políticas públicas enfocadas en mejorar el acceso a servicios básicos, especialmente en salud y educación. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre entidades como Capital Salud y las secretarías distritales, que permitió reducir barreras en la atención médica.

En 2025, redujimos la pobreza multidimensional en un 60%.



La pobreza multidimensional en Bogotá pasó de 5,4% al 2,2%, una reducción de 3,2 puntos, el doble que en el resto del país.



¿Cómo lo estamos haciendo? Con trabajo en varios frentes: acercamos la salud a las personas y… pic.twitter.com/BRdfFpGiIP — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 14, 2026

Entre las medidas implementadas, según explicó, se encuentran la entrega más oportuna de medicamentos, la disminución en los tiempos de espera para citas con especialistas y exámenes diagnósticos, así como el fortalecimiento de los servicios resolutivos en salud.

En educación, el Distrito resaltó avances en la reducción del rezago escolar, asociados a estrategias para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y el acceso oportuno según la edad.

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El informe del Dane también evidenció mejoras en el frente laboral y en equidad de género. La dimensión del trabajo continúa siendo la principal contribuyente a la pobreza multidimensional en la ciudad, con un 32,8 %. Sin embargo, la brecha entre hogares con jefatura femenina y masculina se redujo de 4,1 a 1,8 puntos porcentuales entre 2024 y 2025.