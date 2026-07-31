Engativá prende los hornos_ regresa la Feria Lechonera 2026 con platos a $12.000 en Bogotá

La localidad de Engativá volverá a convertirse en el epicentro de uno de los eventos gastronómicos más esperados de Bogotá. Los próximos 1 y 2 de agosto se realizará la tercera edición de la Feria Lechonera de Engativá 2026, una celebración que reunirá a decenas de establecimientos tradicionales del barrio Soledad Norte – La Granja, reconocido desde hace décadas como uno de los principales corredores lechoneros de la capital.
La feria busca resaltar una tradición culinaria que ha pasado de generación en generación y que hoy continúa viva gracias a familias que han conservado recetas, técnicas de cocción y formas artesanales de preparación.
Uno de los principales atractivos será la oferta especial preparada para la feria. Todos los negocios vinculados venderán un plato de 250 gramos de lechona por $12.000, servido en una caja conmemorativa que incluirá arepa y el tradicional cuero crocante, con el propósito de que más personas puedan disfrutar de este plato a un precio accesible.
El evento se desarrollará en el barrio Soledad Norte – La Granja, un sector ubicado entre las calles 75 y 80, con acceso por la Avenida Ciudad de Cali, la Calle 80 y la Avenida Boyacá, facilitando la llegada de visitantes desde distintos puntos de Bogotá.
Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer los establecimientos participantes, conocer de cerca el proceso de elaboración de la lechona, apoyar a los comerciantes locales y disfrutar de una programación centrada en la gastronomía, la cultura y el encuentro familiar.
Más allá de la comida, la Feria Lechonera de Engativá se consolida como un homenaje a un oficio que ha construido identidad en la ciudad y que sigue siendo el sustento de decenas de familias que, generación tras generación, mantienen viva una de las tradiciones gastronómicas más representativas de la capital.