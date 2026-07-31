Engativá prende los hornos_ regresa la Feria Lechonera 2026 con platos a $12.000 en Bogotá

La localidad de Engativá volverá a convertirse en el epicentro de uno de los eventos gastronómicos más esperados de Bogotá. Los próximos 1 y 2 de agosto se realizará la tercera edición de la Feria Lechonera de Engativá 2026, una celebración que reunirá a decenas de establecimientos tradicionales del barrio Soledad Norte – La Granja, reconocido desde hace décadas como uno de los principales corredores lechoneros de la capital.

La feria busca resaltar una tradición culinaria que ha pasado de generación en generación y que hoy continúa viva gracias a familias que han conservado recetas, técnicas de cocción y formas artesanales de preparación.

Los visitantes podrán recorrer los establecimientos participantes, conocer de cerca el proceso de elaboración de la lechona. Foto: Felipe García

Uno de los principales atractivos será la oferta especial preparada para la feria. Todos los negocios vinculados venderán un plato de 250 gramos de lechona por $12.000, servido en una caja conmemorativa que incluirá arepa y el tradicional cuero crocante, con el propósito de que más personas puedan disfrutar de este plato a un precio accesible.

El evento se desarrollará en el barrio Soledad Norte – La Granja, un sector ubicado entre las calles 75 y 80, con acceso por la Avenida Ciudad de Cali, la Calle 80 y la Avenida Boyacá, facilitando la llegada de visitantes desde distintos puntos de Bogotá.



La Feria Lechonera de Engativá se consolida como un homenaje a un oficio que ha construido identidad en la ciudad Foto: Felipe García

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer los establecimientos participantes, conocer de cerca el proceso de elaboración de la lechona, apoyar a los comerciantes locales y disfrutar de una programación centrada en la gastronomía, la cultura y el encuentro familiar.

Más allá de la comida, la Feria Lechonera de Engativá se consolida como un homenaje a un oficio que ha construido identidad en la ciudad y que sigue siendo el sustento de decenas de familias que, generación tras generación, mantienen viva una de las tradiciones gastronómicas más representativas de la capital.