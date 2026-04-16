"Es un punto de partida": IDRD sobre partido de la Selección en El Campín sin impuestos

La Alcaldía de Bogotá busca abrir el camino para que la Selección Colombia juegue con mayor frecuencia en la capital. La estrategia comenzará con el partido amistoso del 29 de mayo en el Estadio El Campín, que tendría una exención total de impuestos como incentivo para la Federación Colombiana de Fútbol.

Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), explicó en Mañanas Blu, de Blu Radio, que la iniciativa hace parte de un plan de largo plazo para posicionar a Bogotá como sede -al menos para algunos partidos- de la Selección. “Es una iniciativa que tiene la administración distrital para el partido amistoso del 29 de mayo en El Campín, contra Costa Rica. Es un punto inicial”, aseguró.

El funcionario señaló que el beneficio tributario contempla la exención del impuesto de industria y comercio para los partidos organizados por la Federación. Según explicó, esto permitiría que la entidad deportiva no tenga que pagar tributos a la ciudad por la realización del encuentro.



¿Cuánto se ahorraría la Selección jugando sin impuestos en Bogotá?

“Se hace la reducción total del impuesto de industria y comercio y, de esa manera, la Federación no tendría que pagarle a la ciudad nada por la realización del partido”, afirmó García. Detalló que este beneficio podría representar una reducción cercana a 150 millones de pesos por evento.

La propuesta también incluye una disminución en la estampilla equivalente al 0,5 % de los contratos que celebre la Federación para la organización de los encuentros. De acuerdo con el director del IDRD, la medida busca facilitar que Bogotá reciba más partidos del combinado nacional.



La apuesta de Bogotá para tener partidos de la Selección Colombia

García explicó que el objetivo final es consolidar a la capital como una sede competitiva frente a ciudades que históricamente han albergado a la Selección, como Barranquilla. En ese contexto, el Distrito también trabaja en la construcción de un nuevo estadio con mayor capacidad.



“Esperamos que con la construcción del nuevo estadio Bogotá sea competitiva para ser casa de la Selección o hacer algunos partidos aquí. Nos gustaría traer algún partido de las próximas eliminatorias”, señaló el funcionario.



¿Hasta cuándo jugaría Colombia sin impuestos en el Estadio El Campín de Bogotá?

El director del IDRD agregó que la exención tributaria se plantea como una apuesta de largo plazo, con vigencia hasta 2036. Además, indicó que el beneficio no solo aplicaría para la selección absoluta masculina, sino para todas las categorías afiliadas a la Federación, incluidas las selecciones juveniles y el equipo femenino.