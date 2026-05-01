Esta es la hora en la que más roban carros en Bogotá: más de 1.100 casos

En Bogotá ha crecido la preocupación en la ciudadanía ante los diversos casos de hurto de vehículos que se han registrado en estos primeros meses del 2026. La inseguridad afecta a todos los sectores de la ciudad, por lo que muchos conductores andan con mayor precaución para evitar ser víctimas de este tipo de robo.

Un informe realizado por Noticias Caracol detalló el modus operandí de los ladrones a la hora de robar carros en la ciudad, además de las horas y meses en los cuales más se han reportado casos de denuncias en la Policía Metropolitana de Bogotá, ya sea en zonas residenciales o en plena avenida pública.

Delincuentes ahora hacen uso de escopetas para intimidar a las víctimas. Foto: Captura Noticias Caracol

La hora en que más roban carros en Bogotá

De acuerdo con el informe, en 2025, se reportaron 3.316 robos de carros en la ciudad con mayor concentración en las localidades de Kennedy (629), Engativá (378), Puente Aranda (350), Ciudad Bolívar (268) y Suba (219), que, en su mayoría ocurrieron en horas especificas con una mayor concentración entre las 6:00 de la tarde y la medianoche, siendo la hora en que más se presentan estos casos.

Esta hora representa un poco más del 60 % de casos de hurtos, mientras que otros momentos críticos del día se han repartido de la siguiente manera:



Medianoche a 06:00 de la mañana : 902 casos.

: 902 casos. 6:00 de la mañana a mediodía : 480 casos.

: 480 casos. Mediodía a 6.00 de la tarde: 736 casos.

Cerca del 70 % de los robos se presentan mediante la modalidad de forcejeo, de acuerdo a la explicación de la teniente coronel Natalia Borda, jefa de Prevención y Educación y Ciudadana Metropolitana de la Policía de Bogotá, en esos momentos en que las personas dejan el carro cinco minutos parqueados.



Robo de carro en Bogotá. Robo de carro en Bogotá. Foto: captura de pantalla video Noticias Caracol.

Estos son los meses con mayor robo de carros en Bogotá

Abril: 304 casos.

304 casos. Agosto: 300 casos.

300 casos. Octubre : 319 casos.

: 319 casos. Noviembre: 315 casos.

Este es el informe completo: