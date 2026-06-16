Estadounidense acusado por abuso en Bogotá denunciará a vecinos que hicieron video viral

El ciudadano estadounidense involucrado en el confuso incidente del norte de Bogotá denunciará penalmente por falso testimonio, fraude procesal e injuria y calumnia a las personas que grabaron los videos virales. El abogado defensor, Fabio Humar, confirmó que esta misma semana el proceso será radicado formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, luego de que las autoridades descartaran cualquier tipo de agresión.

La acción jurídica se da tras el pronunciamiento de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, quien aclaró que los exámenes de Medicina Legal descartaron por completo la violencia sexual contra los menores de edad. Según la entidad, la escena grabada desde un balcón del barrio Navarra correspondió en realidad a una maniobra de auxilio para que uno de sus hijos adoptivos respirara tras un conflicto doméstico.



Cuál es la situación jurídica del estadounidense Gail Grant en Colombia

La Fiscalía General de la Nación, que mantenía una indagación preliminar contra el extranjero de 36 años originario de Texas, ordenó su libertad en la madrugada tras los dictámenes médicos negativos. Su defensa técnica, liderada por el abogado Fabio Humar, argumentará ante los jueces que los señalamientos en redes sociales e interpretaciones erróneas de los vecinos constituyeron un montaje sin sustento real.

El incidente afectó a una pareja norteamericana que se encontraba en los últimos siete días de integración para la adopción definitiva de tres hermanos de 4, 7 y 15 años. El proceso legal, que acumula tres años de trámites y un año de controles internacionales, se encuentra congelado temporalmente por el ICBF mientras se evalúa el impacto emocional de los menores.



Qué pasará con el proceso de adopción de los tres menores del ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activó los protocolos de verificación de derechos y confirmó que la prioridad es proteger el vínculo afectivo, pues los niños ya reconocen a la pareja como sus padres. La menor de 15 años tuvo que actuar como traductora en medio de las agresiones verbales de los habitantes del sector hacia su madre adoptiva.

La directora del ICBF hizo un llamado a la mesura ciudadana para evitar que las falsas alarmas destruyan los procesos institucionales. Las defensorías de familia y los organismos internacionales buscan resolver la situación con celeridad para retomar el trámite de adopción y garantizar el derecho de los tres hermanos a tener una familia.

