Estremecedor relato de mujer que sobrevivió a ataque de policía en Bogotá: "Era obsesivo"

Paola Camargo, quien sufrió un ataque violento de su expareja en una residencia en Kennedy, en occidente de Bogotá, compartió con Blu Radio cómo ocurrieron los hechos. El incidente, ocurrido ayer, fue reportado inicialmente por Blu Radio y está actualmente bajo investigación según el informe del CTI de la Fiscalía.

Camargo, quien recibió cuatro impactos de bala —tres en la cabeza y uno en el hombro— sobrevivió milagrosamente para contar su historia. Actualmente se encuentra recluida en el hospital de Kennedy, donde fue entrevistada por el equipo de 'El ojo de la noche' de Blu Radio y Noticias Caracol

"Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara, fueron tres impactos en la cara, uno en el brazo, otro impacto se lo se lo bueno, le rozó a mi compañero, a Fernando, con la persona que yo estaba, y él me vio como yo estaba botando por la boca sangre. Yo dije ya me mató, definitivamente me mató y él se mató", relató.

La tragedia de Paola Camargo

La tragedia, según Paola, tiene sus raíces en diciembre del año pasado cuando decidió terminar su relación con el patrullero John Camargo debido a su comportamiento agresivo.

"En mi negocio, un spa, él se volvió obsesivo y violento cuando le dije que no quería seguir con él. Yo dije no más, o sea, yo no voy a permitir ni que me peguen, ni que me maltraten, ni que me hablen de una manera incorrecta, es mejor yo quedarme sola y ya", dijo.

El día del ataque, Paola había pasado un día agradable con Fernando, su nuevo compañero sentimental. Después de cenar en un centro comercial, terminaron en la residencia donde ocurrió el ataque. Según su relato, no se explica cómo el patrullero estaba armado y esperándolos en el lugar.

La situación se torna más sombría con la presencia de los familiares del patrullero en el lugar del suceso: "Justo cuando él se disparó, vi salir corriendo a su madre, padre, hermana y sobrina", dijo Paola.

La Fiscalía ahora debe determinar no solo las circunstancias que llevaron al patrullero a cometer el acto, sino también si más personas podrían estar implicadas en este lamentable incidente. Mientras tanto, Paola espera una cirugía reconstructiva en su rostro, aunque se encuentra fuera de peligro.

Este caso sigue bajo investigación y plantea serias preguntas sobre la seguridad y el manejo de conflictos personales dentro de la fuerza policial.

