Le disparó tres veces en la cabeza: nuevos detalles de ataque de policía a su ex en Bogotá

En la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, surgieron nuevos y estremecedores detalles sobre el ataque perpetrado por un patrullero de la Policía contra su excompañera sentimental. Paola Camargo, la víctima, sobrevivió milagrosamente tras recibir cuatro disparos, tres de ellos en la cabeza.

El atentado ocurrió cuando Paola y su actual compañero sentimental, Fernando, estaban en una residencia después de haber pasado un día juntos. Según relató la víctima, su exnovio, el patrullero John Camargo, ingresó al lugar y disparó indiscriminadamente.

Tras el ataque, el patrullero se quitó la vida. Su compañero con el que estaba resultó herido de bala en el hombro, pero ya fue dado de alta, mientras que l amujer permanece en el hospital de Kennedy, esperando una cirugía en su rostro, aunque su condición es estable.

“Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara, fueron tres impactos en la cara, uno en el brazo, otro impacto se lo se lo bueno, le rozó a mi compañero, con la persona que yo estaba, y él me vio como yo estaba botando por la boca sangre. Yo dije ya me mató, definitivamente me mató y él se mató”, detalló.

Según recogió el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la relación entre Paola y el patrullero había terminado en diciembre del año pasado. La víctima confesó que en varias ocasiones fue agredida físicamente, incluso con su exnovio uniformado, y se arrepiente de no haber denunciado los hechos a tiempo.

"Tal vez, si hubiera acudido a las autoridades, esto no habría ocurrido", señaló.

Uno de los aspectos más inquietantes de este caso es que, según el testimonio de Paola, los familiares del patrullero estaban presentes en la residencia al momento del ataque. "Apenas él se disparó, salieron la mamá, el papá, la hermana y la sobrina", afirmó.

Y continuó su relato sin poder explicarse cómo estas personas se encontraban en el lugar por lo que le pide a la Fiscalía que establezca por qué y para qué estaban los familiares en el mismo hotel momentos antes del ataque.

“Apenas él se dispara, sale la mamá, el papá, la hermana, la sobrina, de ahí, de ese hotel. Entonces no entiendo ese pedazo, no entiendo por qué llegaron ahí todos, no entiendo cómo sucedió eso. Estaban todos cuando él se disparó, cuando él se mató, salió la mamá corriendo, el papá, la hermana y la sobrina”, concluyó.

Escuche el relato completo en el audio adjunto: