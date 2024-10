Familia de niño arrollado en Bogotá denuncia irregularidades y seguimientos: "Nos graban"

No para el dolor de la familia del pequeño Juan Felipe Camargo, quien perdió la vida luego de ser atropellado por una mujer que conducía un vehículo de alta gama en el norte de Bogotá.

En conversación con Noticias Caracol Ahora, la familia del niño de nueve años denunció irregularidades en la toma de muestra de la prueba de alcoholemia y supuestos seguimientos.

¿Cómo fueron los seguimientos?

De acuerdo con Juan Sebastián Camargo, padre del menor fallecido, su familia se encontraba almorzando en un restaurante de la ciudad en la tarde del 23 de octubre cuando una pareja, según su relato, los estaban grabando y siguiendo. Por este hecho, temen por su vidas.

"Estábamos almorzando en familia y nos estaban siguiendo, nos estaban grabando. Nos dimos cuenta de las personas, les tomamos fotos a estas personas y el vehículo en el cual se estaban desplazando. Todo esto lo vamos a poner en conocimiento de las autoridades para que se tomen las medidas al respecto", dijo el padre del niño.

Por esta razón, solicitarán ante la Fiscalía medidas de protección.

Asimismo, el hombre contó que han recibido información sobre el poder que tendría la mujer involucrada en el fatal accidente de su hijo.

"Nos advierten que son personas peligrosas, que tienen mucho dinero, criaderos de caballos, almacenes de muebles, de tecnología, múltiples negocios con personalidades del país. Nos advierten que tengamos cuidado. La verdad tememos por nuestra seguridad", añadió Juan Sebastián Camargo.

¿Irregularidades en el caso?

El padre del niño contó que la audiencia de imputación de cargos contra la conductora no se pudo realizar porque afirmó estar lesionada y no podía estar presente en el proceso judicial. Sin embargo, cuestionan que cuando sucedió el accidente en la carrera Séptima con calle 173 (3:15 de la tarde) no fue traslada al hospital más cercano, sino a uno ubicado de la calle 134 y tres horas más tarde.

"Después de que se le había hecho el examen médico de ingreso, que la señora no tenía contusiones, no llegó en tabla, no llegó con cuello ortopédico, estaba completamente ilesa y solicitó salida voluntaria del hospital", afirmó.

Asimismo, señaló las irregularidades al momento de la prueba de alcoholemia, pues se realizó en dos laboratorios, uno de ellos particulares, según el hombre, para que no se detectará el alcohol en su sangre.

"Nos sorprende que utilizaron laboratorios externos para hacer este tipo de pruebas, sabiendo que la clínica, que es privada, cuenta con los medios para hacer este tipo de pruebas. Todo esto es materia de investigación", enfatizó el hombre.