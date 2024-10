"Me matará y la justicia no hace nada": mujer denuncia intento de feminicidio en Bogotá

La seguridad para las mujeres en Bogotá parece no mejorar. Ahora, se conoció una nueva denuncia por un presunto intento de feminicidio en la capital del país. La historia se remonta al pasado miércoles 16 de octubre, día en el que Julieth Merchan asegura que recibió las primeras amenazas por parte de su expareja, Cristian Osorio, con quien había mantenido una relación durante seis meses.

Según el testimonio, conocido por Blu Radio, el vínculo sentimental se terminó por temas de violencia. Sin embargo, lo que nunca se esperó esta mujer fue que su vida correría un nuevo riesgo. “Comenzó a amenazarme con que me iba a matar, que me iba a llenar la boca de munición; comenzó a perseguirme, a llegar donde yo resido, donde yo trabajo”, dijo la denunciante.

De acuerdo con la información suministrada, Cristian Osorio habría sido un patrullero de la Policía Nacional. De hecho, el supuesto victimario se estaría aprovechando de sus influencias, tanto en la institución como en su familia, para amenazar constantemente a Julieth Merchan. “Decía que tenía acceso a armas, que tenía acceso a gente que me puede matar. Comenzó a decir que su familia es pesada y, como son esmeralderos, entonces tienen cómo acabar con mi vida”, aseguró Julieth.

En las diferentes pruebas suministradas por la mujer, se evidencia incluso el constante acoso del que ha sido víctima durante los últimos días. Mensajes como “usted sabe cómo es la Ley aquí”, “le voy a llenar esa boquita de munición”, “munición es lo que le espera”, “esos niños tan pequeños y sin mamá”, entre otros más, podrían reflejar el peligro que el hombre representa.

A lo anterior se suma que, tras haber puesto la respectiva denuncia, la Fiscalía asegura que no lo ha capturado porque esta persona no ha cometido un delito en flagrancia. “Ese día, simplemente, me dieron la medida provisional de protección. Yo informé a mi conjunto, informé a los vigilantes, les puse la foto del hombre y les puse la identificación; dije que, por favor, si él se llegaba a acercar, tenían que llamar inmediatamente a la Policía; que tuvieran mucho cuidado. Esta semana consiguió ingresar. Incluso, en los vídeos de las cámaras de seguridad del otro conjunto se observa cómo el vigilante y el todero le están ayudando a ingresar tranquilamente. No me informaron ni siquiera que él iba a llegar, simplemente lo dejaron ingresar y fueron los vecinos quienes me alertaron de que estaban golpeando mi puerta, de que estaba tratando de forzar mi puerta”, dijo Julieth.

En medio de la desesperación, la mujer llamó inmediatamente a la Policía. Al llegar al lugar, la respuesta del uniformado fue que él hombre estaba en la portería del edificio, por lo que este no se podía llevar a cabo un procedimiento de captura. Sin embargo, Julieth le aclaró que ella contaba con una medida de protección, algo que el supuesto victimario estaba violando. “Ese mismo día, en horas de la tarde, me escribió y me dijo que no iba a descansar hasta verme muerta, cosa que me alarmó muchísimo”, reiteró.

No siendo suficiente, Julieth denunció que el hombre está difundiendo contenido íntimo de ella a sus compañeros de trabajo, además de publicarlo en redes sociales como Facebook. De hecho, la mujer afirmó que el supuesto victimario está suplantando su identidad para vender las fotos y los videos que tiene en su poder.

“Hay un intento de cometer un feminicidio, que no lo ha conseguido. ¿Qué están esperando las autoridades? Las banderas de las autoridades solamente es decir “lamentamos la muerte de esta mujer porque la mató su pareja”, pero no están haciendo nada, no están ni siquiera configurando el delito, no están investigando, no hay una orden de captura. Él sabe cómo funciona la justicia de este país y se burla de ella, él sabe cómo es y él sabe que simplemente puede hacer lo que él quiera sin ninguna consecuencia”, cuestionó nuevamente Julieth.

Por último, esta persona hizo un nuevo llamado de urgencia a las diferentes autoridades para que aceleren su proceso y actúen de manera efectiva ante un posible agresor como este. Pide, además, que mejoren los canales de atención para las diferentes mujeres que pasan por este tipo de violencia. “¿Cuántas mujeres más tenemos que ver muertas?”, finalizó.