Denuncias por extorsión en Bogotá han aumentado en un 120 %: sec. Seguridad explica

El aumento de homicidios y extorsiones en Bogotá ha generado gran preocupación entre los ciudadanos. El número de homicidios durante este año ha alcanzado los 876, lo que representa un incremento del 8 % en comparación con el año anterior.

Septiembre se posiciona como el mes más violento en los últimos nueve años, con 128 casos. En contraste, el hurto ha experimentado una notable disminución, afectando tanto a personas como a comercios. Al respecto se pronunció el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Análisis de la extorsión en Bogotá

Restrepo explicó la situación de la extorsión, destacando que las denuncias han aumentado en un 120 % respecto a años anteriores. Este incremento, añadió, no necesariamente refleja un aumento en los delitos, sino una mayor disposición de la ciudadanía para reportar estos actos delictivos.

“Indicadores de extorsión durante los años anteriores en la ciudad y en general en cada ciudad del país, muestran nuevos indicadores positivos. Eso pasaba en medio de denuncias grandísimas de la ciudadanía sobre un crecimiento del fenómeno y una mayor victimización”, puntualizó.

El secretario enfatizó la importancia de comprender que detrás de las cifras existen realidades complejas que han sido invisibilizadas por años. La administración, dijo, busca generar conciencia y fomentar la denuncia, permitiendo un diagnóstico más claro de la situación actual.

"Porque al no haber una promoción de la denuncia y al sentirse en algunos momentos, quienes gestionan la seguridad, tan tranquilos, con números verdes, pues los fenómenos se van enquistando en la sociedad y eso qué nos permitió, que al último mes de septiembre, que es el que tenemos el último corte, las denuncias ya no aumentan en un120 %, sino en un 70 %. Es decir, que quebramos la tendencia en el aumento de las denuncias. Ahora que eso solucionó el problema, no, estamos lejos de solucionarlo”, señaló.

Preocupación por los homicidios

En estos casos, el secretario Restrepo abordó cómo los primeros meses del año mostraban cifras más controladas, pero que en los últimos trimestres se ha observado un resurgimiento de la violencia, especialmente, entre grupos criminales.

Estableció que este aumento se debe al desajuste generado tras el debilitamiento de estructuras criminales, lo que ha llevado a un aumento temporal en la violencia entre los propios delincuentes, en medio del proceso de reacomodamiento de las organizaciones.

Restrepo también habló sobre los diferentes tipos de grupos involucrados en extorsiones, que van desde organizaciones criminales consolidadas hasta bandas locales que se aprovechan del miedo colectivo. De acuerdo con el funcionario, este fenómeno no es exclusivo de Bogotá, ya que tiene similitudes con lo que ocurre en otras ciudades del país.