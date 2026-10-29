Feminicidio en La Modelo: recluso aceptó haber asesinado a su pareja durante una visita en la cárcel

Una historia de presunto control, intimidaciones y amenazas habría antecedido la muerte de una mujer durante una visita a la cárcel La Modelo de Bogotá.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de feminicidio agravado a William Rafael Martínez Alvarino, compañero sentimental de la víctima, quien aceptó el cargo. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, adicional a la condena que actualmente cumple.

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El crimen ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando la mujer acudió al centro penitenciario para visitar a Martínez Alvarino, con quien sostenía una relación sentimental hace cinco años. Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, durante el encuentro la mujer habría sido agredida físicamente por el procesado.

Establecimiento Carcelario La Modelo. Foto: EFE.

La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Bogotá con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, indica que el señalado agresor habría ejercido fuerza sobre la parte superior del cuerpo y uno de los brazos de la víctima, limitando sus posibilidades de defensa. Posteriormente, habría realizado maniobras de estrangulamiento y sofocación que le causaron la muerte.



Los investigadores también documentaron comportamientos de vigilancia y control que, presuntamente, se presentaron durante los últimos dos años de la relación. Aunque Martínez Alvarino permanecía privado de la libertad, la pareja mantenía comunicación frecuente y la mujer lo visitaba periódicamente en el establecimiento penitenciario.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre le exigía compartir la pantalla de su teléfono celular para revisar sus conversaciones y contactos. También le pedía realizar videollamadas durante las noches y cuando salía de su vivienda, con el propósito de supervisar sus actividades y establecer con quién se relacionaba.

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A esos comportamientos se habrían sumado episodios de humillaciones, insultos y acusaciones constantes de infidelidad. La investigación señala que las amenazas llegaron al punto de advertirle que le quitaría la vida si establecía una relación sentimental con otra persona.

Estos elementos fueron considerados por la Fiscalía dentro de la investigación por la muerte de la mujer, al plantear que el crimen habría ocurrido en un contexto previo de violencia de pareja, intimidación y control sobre su vida personal.

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Por estos hechos, el ente acusador formuló imputación por el delito de feminicidio agravado contra Martínez Alvarino. El procesado aceptó el cargo, mientras que el juez de control de garantías ordenó que permanezca bajo medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. La nueva medida se suma a la condena que el hombre ya cumple.