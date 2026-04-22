FilBo 2026, un espacio que también reúne a las universidades del país

La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 se consolida una vez más como uno de los escenarios culturales más importantes del país, no solo por su amplia oferta literaria, sino también por convertirse en un punto de encuentro para las universidades colombianas. Desde el 21 de abril hasta el 4 de mayo, en Corferias, miles de visitantes participan en actividades que combinan cultura, conocimiento y diálogo académico, con India como país invitado de honor.

En esta edición, diferentes instituciones de educación superior han preparado agendas que buscan acercar el conocimiento a la ciudadanía. Una de ellas es la Universidad Católica de Colombia, que participa por tercer año consecutivo con una programación enfocada en el aprendizaje, la reflexión y la interacción con el público.

Su agenda incluye actividades como 'De tu hoja de vida al posicionamiento profesional', una dinámica orientada a fortalecer la proyección laboral de los asistentes, así como el lanzamiento de la novela gráfica Match, Política, amor y pantallas, que explora el impacto de las redes sociales y el contexto político en las relaciones interpersonales. Estos eventos se desarrollan en su stand ubicado en el pabellón 8 de Corferias.

Durante los días siguientes, la universidad continuará con presentaciones editoriales y espacios académicos. Entre ellos se destacan Donde aún respira el planeta, encuentros sobre inteligencia de negocios, y el lanzamiento de obras centradas en emociones, relaciones de pareja y salud mental, como Todo lo que siento y no sé manejar y el programa CON-PAS sobre convivencia saludable.



¡Bienvenidos al segundo día de la FILBo 2026! Un espacio para descubrir, conversar y conectar a través de la literatura, el pensamiento y la cultura.



Nos vemos hoy hasta las 8:00 p.m. en Corferias.



Boletería en https://t.co/leVdmcbL9S



Escucharnos es leernos | India, País… pic.twitter.com/hH3aIfiGhf — Corferias (@CorferiasBogota) April 22, 2026

La programación también aborda temas especializados como la psicología organizacional —con énfasis en salud mental, diversidad y trabajo—, así como nuevos aportes en psicología jurídica y forense. Además, incluye una muestra artística y un conversatorio que vincula la ingeniería con la literatura, titulado 'Ingeniería en cien años de soledad', en alusión a la obra de Gabriel García Márquez.

Por su parte, el Politécnico Grancolombiano también se suma a la FILBo 2026 con el lanzamiento de varias publicaciones. Entre ellas está 'Lo que mi mamá me enseñó de publicidad', de Socorro Jaramillo, una obra que replantea los principios del marketing desde una perspectiva ética y humana, transformando las tradicionales “4P” en un modelo basado en propósito, promesa, plan y pasión.

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Asimismo, se presentará 'Recopilación poética de un emperador', del autor Johan Alexander Muñoz Roa, quien propone una mirada distinta al emprendimiento a través de la poesía, abordando las emociones, los fracasos y los aprendizajes que acompañan el liderazgo empresarial.

De esta manera, la FILBo 2026 no solo reafirma su papel como vitrina editorial, sino también como un espacio académico en el que las universidades aportan al debate, la creación y la construcción de conocimiento, acercando sus propuestas a un público diverso que encuentra en la feria un punto de encuentro entre la educación y la cultura.