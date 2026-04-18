La FilBo regresa con amplia programación cultural y presencia internacional

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) se realizará durante 14 días en Corferias, con una programación que incluirá más de 2.300 actividades y la participación de autores, editores y representantes de la industria del libro.

Tatiana Rudd, vocera de la organización, explicó que esta nueva edición combinará espacios tradicionales con nuevas propuestas. “Hay cosas que uno se encuentra todos los años y por eso le gusta a la gente ir. Es como sentirse en casa, pero además siempre con innovaciones”, señaló.

En esta versión, el país invitado será India, que contará con un pabellón de 3.000 metros cuadrados, dos escenarios y cerca de 100 actividades. Además, habrá presencia de 35 autores invitados, proyecciones de cine y una muestra gastronómica.

"Este año traerá la Filbo una muestra con una gran riqueza editorial y cultural a la que traerá más de 3,000 libros en esos 3,000 metros cuadrados dispuestos con dos escenarios y una programación constante", indicó Rudd.



La feria también incluirá el pabellón de Colombia, que reúne expresiones culturales de diferentes regiones del país. En esta edición, el departamento invitado será Boyacá, con una oferta que incluirá música, danza, gastronomía y teatro.

FilBo en el 2025 X: @FILBogota

En total, participarán 25 países en el pabellón internacional y se habilitarán 23 auditorios para el desarrollo de la agenda académica y cultural. Asimismo, habrá 22 zonas de firmas para encuentros entre autores y lectores.

La organización estima la asistencia de entre 575.000 y 600.000 personas durante los días de feria. "Esto es como si llenáramos nueve veces el Maracaná o 15 veces el estadio El Campín y nos da una alegría infinita tener tantos hinchas de las letras en esos días", afirmó.

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Además de su impacto cultural, la FilBo también genera movimiento económico en la ciudad, especialmente en sectores como hotelería, transporte y restaurantes.

En cuanto a la descentralización, Rut señaló que la programación se extenderá a diferentes espacios de la ciudad y del país. "Evidentemente tenemos la concentración que hay en corferias de pues de la feria como tal, pero también tenemos Filbo en la ciudad, Filbo en las regiones, es decir... los llevamos también a eh las regiones y las bibliotecas y librerías de la ciudad. Entonces, esto es algo que realmente ya se mueve por todo el país", explicó.

La feria también contará con homenajes a figuras de la literatura colombiana, entre ellos el centenario del nacimiento de Álvaro Cepeda Zamudio, así como reconocimientos a otros autores y gestores culturales.

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Las entradas tendrán un costo de 14.000 pesos para adultos, 11.500 para niños y 11.000 para estudiantes con carné. Según la organización, el gasto promedio de los asistentes puede oscilar entre 100.000 y 200.000 pesos.

Escuche la entrevista completa aquí: