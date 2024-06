Galán acompañó a la Policía de Bogotá en megatoma de zona de rumba de la Primero de Mayo

En la noche de este sábado, 29 de junio, la zona de los bares y discotecas en la avenida Primero de Mayo, fue visitada por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general José Daniel Gualdron Moreno, quienes lideraron la megatoma de este sector con el objetivo de contrarrestar los fenómenos delictivos como hurto a personas las lesiones personales homicidios y ventas de alcohol adulterado.

“En una acción articulada entre la Policía y las demás autoridades del Distrito, se verificó en los establecimientos públicos la documentación el licor que se vende con el fin de garantizar que sea original y no adulterado, que en los establecimientos no haya menores de edad y que no haya ningún tipo de arma ya sean blancas o de fuego en los establecimientos públicos”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general José Daniel Gualdron.

En la megatoma participaron alrededor de 80 policías que llegaron de manera sorpresiva para intervenir los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas de la zona, realizaron actividades de registro a personas, a vehículos, solicitud de antecedentes y verificación de la documentación de los establecimientos.

En los respectivos controles realizados, la Policía impartió algunas medidas correctivas por comportamiento contrarios a la actividad económica.

En este espacio las autoridades también escucharon tanto a los dueños y administradores de los bares como en los sitios de comida y los vendedores ambulantes, junto a los reclamos de la ciudadanía en general, todo para conocer de primera mano, las necesidades y problemáticas a los distintos actores de la zona de rumba de la Primero de Mayo.