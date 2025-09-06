Galán le arreglaría las goteras a su casa: así puede aplicar al beneficio

Tener una vivienda propia es el sueño de miles de familias en Bogotá. Sin embargo, mantenerla en buen estado no siempre es fácil, ya que realizar reparaciones o adecuaciones suele implicar altos costos de materiales y mano de obra. Por esta razón, en muchos hogares las remodelaciones se convierten en un gasto que, en la mayoría de los casos, termina aplazándose indefinidamente.

Consciente de esta situación, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán puso en marcha algunas estrategias para apoyar a las familias más vulnerables de la capital. En ese marco, la feria *Mi Ciudad, Mi Casa*, que este año celebra su décima edición, se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre en el Polideportivo Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán Foto: X @CarlosFGalan

Subsidio de mejoramiento de vivienda en Bogotá

A diferencia de otras ferias que se enfocan en promover la compra de vivienda nueva con apoyo de subsidios, esta edición está dirigida al mejoramiento de viviendas urbanas de hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

El objetivo es que los ciudadanos puedan transformar espacios como cocinas, baños, techos, pisos y redes sanitarias, con el fin de garantizar condiciones dignas de habitabilidad.

El programa Mejora Tu Casa ofrece un subsidio que puede llegar hasta los 15 salarios mínimos, siempre que las obras no superen dicho valor. Es importante resaltar que los recursos no se entregan directamente a las familias beneficiarias, sino que la Secretaría Distrital del Hábitat desembolsa el dinero al oferente una vez concluida la obra, validada por la familia y aprobada por la interventoría.



Meta de la Alcaldía con el programa Mejora Tu Casa

La meta distrital es ambiciosa: entregar 12.000 mejoramientos durante el actual periodo de gobierno, lo que representa la cifra más alta en la historia de Bogotá en este tipo de auxilios. Además, cada intervención tendrá un sello verde que promueve el uso de materiales locales certificados, ahorro de agua y energía, sistemas de reúso de agua lluvia y soluciones de ventilación e iluminación natural.

Se espera que alrededor de 600 familias participen en la feria tras cumplir con el proceso de postulación. Durante la jornada, cada hogar podrá elegir al encargado de diagnosticar el estado de su vivienda y, posteriormente, se realizará la interventoría que avalará el subsidio. Este procedimiento asegura que las obras respondan a las necesidades reales de cada familia.

La secretaria distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, resaltó que esta feria marca un nuevo rumbo en el mejoramiento de vivienda en Bogotá. Según explicó, el reglamento operativo actualizado de Mejora Tu Casa permitirá mayor agilidad en los contratos entre familias y oferentes, logrando que los cambios lleguen con más rapidez y efectividad.