Galán pide a Gustavo Bolívar retractarse de acusaciones sobre déficit en TransMilenio

Continúan los constantes roces entre el Gobierno nacional y el Distrito con temas relacionados con Bogotá : agua, metro, racionamiento y medio ambiente. Sin embargo, una nueva disputa se da entre Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social y el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, esta vez por una acusación por parte de Bolívar sobre la propuesta del distrito para incrementar la tarifa del predial para subsanar el déficit que presenta la empresa TransMilenio para su operación.

El director de la entidad gubernamental, aseguró que la propuesta viene directamente de la administración actual.

A través de X, Gustavo Bolívar, afirmó que los bogotanos no pueden pagar el déficit billonario de la empresa TransMilenio, ya que es un negocio privado que la ciudad es responsable con un monto considerable.

“Inaudito que Galán ponga a los bogotanos a pagar el déficit billonario de TransMilenio. Un negocio privado al que la ciudad subsidia anualmente con tres billones de pesos. La ciudadanía se debe oponer con todas sus energías a esta medida”, afirmó el director de Prosperidad Social.

A lo que el mandatario de Bogotá. A través de un video por la misma red social, aseguró que la propuesta no viene de la actual administración, sino que es una propuesta del Gobierno nacional.

“Esto sí, ya es la etapa, ahora resulta que Gustavo Bolívar, funcionario del Gobierno nacional actual está diciendo que hay que movilizarse en contra de dos propuestas que supuestamente estaríamos haciendo en el Distrito, pagar vía predial o vía tarifa de la luz en déficit del sistema de transporte público de Bogotá. Falso, eso no es cierto y no solamente no es cierto quien propone eso y ha propuesto eso es el Gobierno nacional al que usted pertenece doctor Gustavo Bolívar, y usted lo sabe muy bien por qué la primera propuesta, la de la tarifa de la luz en la apertura de la luz, la hizo el presidente Gustavo Petro cuando estábamos en campaña. Todos nos pronunciamos sobre eso y luego el ministro de Transporte nos propuso al Gobierno distrital considerar la posibilidad. Financiar con un cobro en el predial el déficit del sistema, no consideramos ninguna de las dos propuestas viables, no lo vamos a hacer. Es una propuesta, repito, del Gobierno al que usted pertenece. Entonces yo sí le pido, primero este vídeo sirva para una solicitud de retractación, tiene que retractarse, no es cierto lo que está diciendo, esta es una acusación falsa, doctor Gustavo Bolívar, y segundo, si insiste y va a marchar o va a convocar una movilización, bueno, hágalo, pero hágalo en contra del Gobierno al que usted pertenece, porque ese es el Gobierno que está proponiendo lo que usted dice”, mencionó el alcalde Galán en el video.

Sobre la solicitud de retractación pedida por el alcalde, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar , no se ha manifestado. Lo cierto es que continúan los constantes choques de los mandatarios y no es la primera vez que Carlos Fernando Galán le pide a las cabezas de Gobierno que no se entrometa en los sustos distritales. Cabe recordar que el último episodio se dio por las declaraciones del presidente sobre la posibilidad de que Bogotá se quede sin agua definitivamente.