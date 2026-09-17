Gaula Militar rescata a hombre secuestrado en Bogotá: operativo terminó en balacera y 5 capturas

El Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía rescataron en Bogotá a un hombre de 34 años que llevaba tres días secuestrado y por cuya libertad sus captores exigían $130 millones. El operativo se desarrolló en el sur de la ciudad y terminó con cinco personas capturadas.

De acuerdo con la información entregada por el brigadier general William Caicedo, comandante de la Décima Tercera Brigada del Gaula Militar, el rescate se concretó mediante una entrega controlada.

La víctima había sido interceptada el pasado fin de semana cuando se movilizaba por la avenida Caracas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Según las autoridades, varios sujetos armados se lo llevaron y posteriormente exigieron $130 millones a sus familiares a cambio de dejarlo en libertad.

¿Cómo fue el operativo de rescate?

Las autoridades realizaron labores de seguimiento hasta ubicar el inmueble en Ciudad Bolívar donde mantenían retenido al hombre. Allí se produjo el primer procedimiento, que permitió capturar a dos personas señaladas de estar involucradas en el secuestro.



El operativo estuvo acompañado de momentos de tensión y disparos mientras los uniformados adelantaban el procedimiento y trasladaban a los primeros capturados.

Minutos después, otros tres hombres fueron sorprendidos y capturados en Ciudad Bolívar, para completar cinco detenidos.

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El comandante de la Décima Tercera Brigada explicó que las cinco personas fueron capturadas por su presunta participación en la estructura que estaba recaudando el dinero exigido por la libertad del hombre.

“Se logra hacer la materialización de la captura de 5 personas de este GDO que estaban recaudando este dinero”, señaló el brigadier general William Caicedo.

¿En qué condiciones encontraron al hombre secuestrado?

La víctima permanecía privada de la libertad dentro de una de las viviendas ubicadas en Ciudad Bolívar. Tras ser rescatada, fue trasladada al búnker de la Fiscalía, donde pudo reencontrarse con sus familiares.

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El comandante del Gaula Militar indicó que el hombre estaba retenido desde hacía tres días y que la operación permitió sacarlo del lugar donde permanecía privado de la libertad.

Los cinco capturados también fueron trasladados al búnker de la Fiscalía y quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Para este jueves está prevista la audiencia de imputación de cargos.

De acuerdo con la información entregada durante el reporte, los investigadores también indagan un posible vínculo de esta estructura con el Clan del Golfo.

Por su parte, el hombre rescatado manifestó su intención de salir de Bogotá para evitar posibles inconvenientes relacionados con las personas que estarían detrás de su secuestro.