Habilitan 5.000 cupos para cursos gratis en Bogotá: salud, gastronomía, logística y más

De cara al inicio de las actividades académicas de este 2026, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) anunció una convocatoria para el primer semestre de 5.000 cupos de cursos gratis en áreas como salud, gastronomía, logística, audiovisual y animación digital.

Esto a través del programa ‘Experta’ en donde se busca dar una “palanca” a los jóvenes de la capital para que potencien sus habilidades y esto les permita tener mayores posibilidades en el mundo laboral a partir de la mejora del conocimiento.

“Con el programa 'Experta' seguimos apostándole a una formación gratuita, pertinente y de calidad, que responda a las necesidades del mercado laboral y permita a las personas fortalecer sus conocimientos y capacidades para acceder a oportunidades de empleo y crecimiento económico”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Cursos gratis - referencia // Foto: Unplash

¿Cómo inscribirse en estos cursos gratis en Bogotá?

La convocatoria se encuentra habilitada desde el 15 de enero hasta el 20 de marzo a través de la página: https://desarrolloeconomico.gov.co/experta/, allí se habilitará toda la sección de los cursos disponibles los cuales tendrán sus certificados hasta el cumplimiento de las 60 horas. Habrá diversas modalidades y buscará que se acomoden a la necesidad de cada estudiante.



Allí, tendrá que seguir los siguientes pasos:



Dar click en la página web. Dar click en la sección ‘Inscríbete aquí’. Llene el formulario (nombre, documento, fecha de nacimiento). Elija las opciones que más se acomoden a usted. Elija el curso.

“La convocatoria contempla cursos certificados de 60 horas, desarrollados en modalidad híbrida, que combina formación presencial y virtual. Esta modalidad facilita el acceso a personas con diferentes disponibilidades de tiempo y está dirigida a quienes buscan mejorar sus competencias laborales, acceder a nuevas oportunidades de empleo y fortalecer su perfil profesional”, explicaron sobre estos cursos.