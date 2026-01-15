En vivo
Bogotá  / Habilitan 5.000 cupos para cursos gratis en Bogotá: salud, gastronomía, logística y más

Habilitan 5.000 cupos para cursos gratis en Bogotá: salud, gastronomía, logística y más

La oferta incluye modalidad híbrida (presencial y virtual) de cara al primer semestre del 2026. Aquí puede saber cómo registrarse en la convocatoria.

