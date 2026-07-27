Habla testigo de la paliza en pastelería de Usaquén: “Voy a volver y te voy a matar maldita”

Varios testigos se pronunciaron sobre la brutal golpiza de la que fue víctima María Quevedo por parte de Jesús Acosta Lizardo, un extrabajador de la cafetería. Después de la agresión, y como quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad, varias personas del sector acudieron a auxiliar a la víctima y evitar que el agresor escapara.

Según relataron, en medio de la situación el atacante se mostraba nervioso, gritaba y se reía frente a las autoridades. Sin embargo, una vez fue capturado por la Policía del cuadrante, habría amenazado a María Quevedo con regresar al establecimiento y atentar contra su vida.

“Habíamos ya varios afuera del sitio y todos quedamos en que no lo íbamos a tocar. Cuando él sale y se siente seguro con la Policía, empezó a amenazar nuevamente a María de que iba a volver y, literalmente, las palabras que usó fueron: ‘Voy a volver y te voy a matar, maldita’. Esas fueron las palabras que utilizó. Las mismas palabras que usó en el video cuando él la está golpeando”, dijo un comerciante del sector.

Después del ataque, residentes y comerciantes le recomendaron a María que acudiera a un centro asistencial debido a las lesiones que presentaba. Según relataron, sufrió fractura en la nariz, múltiples hematomas en el rostro y afectaciones en los ojos. Asimismo, rechazaron la agresión de Jesús Acosta contra María Quevedo y pidieron que el caso sea investigado como un presunto intento de feminicidio.



“Rotundamente esto fue un intento de feminicidio. Ustedes pueden verificar en el video que fueron más de sesenta golpes dirigidos a la cara. Si ella no se cubre, esto hubiera sido otro cuento. Si él consigue un cuchillo a la mano, esto también hubiera sido otro cuento. Entonces, ahí sí ya no estaríamos excusando al hombre”, comentó.

Por esta situación, y como lo confirmó María, el local permanecerá cerrado durante algunos días mientras se recupera de las lesiones.

No obstante, como iniciativa de apoyo, comerciantes y vecinos aseguraron que el día de los hechos compraron los productos de la cafetería para evitar que se perdieran y anunciaron que el próximo miércoles realizarán una campaña para recaudar fondos y entregárselos a María mientras logra reabrir su negocio.