Revelan quién es el hombre que presuntamente golpeó brutalmente a su exjefa en Usaquén

Un caso de violencia en Bogotá ha generado indignación entre gran parte de la ciudadanía, luego de que una empresaria resultara gravemente herida tras ser atacada por un hombre que, según la denuncia, había renunciado horas antes a la panadería donde trabajaba y regresó al establecimiento para exigir el pago inmediato de su liquidación.

El hecho ocurrió en la localidad de Usaquén y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa cómo el hombre agrede brutalmente a la mujer, la golpea en repetidas ocasiones y la arrastra hasta la cocina del negocio.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un centro asistencial y, según el reporte médico, presenta fracturas en el rostro y múltiples contusiones. Aunque el presunto responsable fue capturado y llevado a la URI de Paloquemao, posteriormente quedó en libertad, una decisión que ha generado rechazo entre la ciudadanía e incluso del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien pidió que el caso sea investigado como tentativa de feminicidio.

¿Quién es el presunto agresor de la dueña de la pastelería?

Este sería el hombre que golpeo a empresaria Suministrado Blu Radio

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Según los documentos conocidos por Blu Radio tras hacerse público el caso, el presunto agresor fue identificado como Racifo Jesús Acosta Lizardo.

De acuerdo con su documento de identidad, el hombre aparece registrado como ciudadano venezolano. En su hoja de vida señala que reside en Bogotá y que cuenta con experiencia en el sector comercial, desempeñándose en áreas relacionadas con ventas, mercadeo, logística y atención al cliente.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, según ese mismo documento, habría trabajado en cinco empresas distintas entre diciembre de 2025 y julio de 2026, ocupando cargos como asesor comercial, mercaderista, auxiliar logístico, traductor para turismo y jalador comercial.

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Alcaldía pidió investigar el caso como tentativa de feminicidio

La liberación del presunto agresor provocó la reacción del alcalde Carlos Fernando Galán, quien calificó la decisión como "inaceptable" y aseguró que deja a la víctima en una situación de riesgo.

El mandatario solicitó que la investigación no se limite al delito de lesiones personales y que la Fiscalía evalúe imputar el delito de tentativa de feminicidio. Además, pidió que se solicite una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer los hechos y definir la situación jurídica del hombre señalado de cometer la agresión.