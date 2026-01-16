Habló conductor que protagonizó persecución que terminó en accidente en Bogotá: "Empecé a llorar"

El trágico accidente de tránsito que se produjo en la avenida 68 con calle 72 en Bogotá, que les costó la vida a tres personas, dos de ellas totalmente ajenas a la situación, sigue generando debate. Pero el propio conductor que emprendió la persecución contra los ladrones aseguró que nunca imaginó que todo iba a terminar de esta manera.

Accidente en la Av- 68 de Bogotá Foto suministrada

“Empecé a llorar sin parar”

Estaba en la carrera 68c con 73ª cuando dos ladrones llegaron una motocicleta y los despojaron de objetivos de valor, al emprender la huida este decide seguirlos para atraparlos. Según un informe conocido por Noticias Caracol, él contó que subió los vidrios y arrancó para alcanzarlos, cuando le apuntó con el arma fue que frenó y ahí sintió un impacto, ese fue el momento en que pasó todo.

“Me acerco y observo que hay dos adultos mayores. Una mujer que estaba en el regazo de un hombre totalmente inconsciente estaba ido, mareado y ver esta escena me causó mucha frustración. Me fui hacia donde estaba mi pareja, yo caminaba de lado a lado, mi esposa me preguntaba cosas. Yo empecé a llorar sin parar”, contó el conductor que protagonizó la percusión.

En diálogo con Noticias Caracol, la esposa del conductor aseguró que se encontraban en cita médica con sus hijos y todo sucedió en cuestión de minutos. Dijo que “fue un momento de susto”, incluso, pensaron que sería el último momento de ellos.



“Todo esto es un proceso, esto es lo que nos afecta mucho más. Obviamente uno no quiere que pase algo grave y se da este resultado, nosotros también con los niños, vernos en riesgo. Es algo muy difícil”, dijo.

Accidente de tránsito en Av. 68 en Bogotá Foto: captura de video

Hablan familiares de las víctimas

En este trágico accidente quedó envuelta una pareja de adultos mayores: Clara León y Santiago Rodríguez, que salieron a hacer unas diligencias sin saber que sería el último día de sus vidas.

“Mi hermana toda la vida tuvo ese don de servicio, trabajo siempre para la gente. Santi era ingeniero, siempre trabajó independiente y los molestábamos porque cargaba ladrillos en el carro de toda clase. Iban a una radiografía del brazo y les pasó lo que les paso. Esta gente, mi familia, mi sobrina se quedó sin sus papás (…) Mi mamá tiene 93 años, absolutamente consciente, ella sabía que algo había pasado y empezó a llamarme que algo había pasado. Una persona quiso tomarse la ley por las manos y miren lo que provocó, mató a mi hermana y mi cuñado por un momento de rabia, no sé que le habrán robado, pero tampoco”, dijo la hermana de la víctima en Noticias Caracol.