Habló conductor que protagonizó persecución que terminó en accidente en Bogotá: "Empecé a llorar"

Luego de ser víctima de hurto, este hombre se fue detrás de la motocicleta que protagonizó el hecho con el objetivo de atraparlos y la carrera terminó en un trágico accidente.

