Habrá becas gratuitas en tecnología para esta localidad de Bogotá: así funcionará

Con el avance de la tecnología a nivel global, más trabajos comienzan a aplicar estas herramientas para hacer más práctico el trabajo de los empleados, en especial el uso de la inteligencia artificial como aliada para hacer más práctico los procesos en algunos campos.

Es por es que, este diciembre, habrá 16 becas gratuitas para formar en tecnología nuevos talentos en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá de la mano de Become Digital y Colcoders, pensando en que personas con recursos más limitados tengan oportunidades para entender mejor estos procesos.

Becas Foto: referecia, Lexica

Así funcionarán las becas de tecnología en Ciudad Bolívar en Bogotá

Las personas interesadas en postularse a las becas tecnológicas impulsadas por Become Digital y Colcoders deben cumplir con algunos criterios básicos y seguir un proceso de selección comunitario, enfocado en el impacto social y la motivación personal.

Requisitos generales



Vivir en Ciudad Bolívar, Bogotá

Tener entre 14 y 48 años

Contar con interés genuino en tecnología y formación digital

No se requiere experiencia previa en programación o áreas tecnológicas

Disponibilidad para cumplir la ruta formativa virtual

Proceso de participación



Convocatoria comunitaria: Colcoders realizará la difusión de la convocatoria en Ciudad Bolívar a través de sus canales comunitarios y aliados locales. Postulación: Los interesados deberán completar un formulario de inscripción (cuando la convocatoria esté abierta), donde se evaluará motivación, compromiso y contexto social. Selección: Colcoders será el encargado de seleccionar a los participantes, priorizando mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. Inicio de la formación: Los seleccionados accederán a la ruta educativa en Platzi, con acompañamiento técnico, psicosocial y orientación laboral.

ciudad-bolivar-bogota-afp.jpg

El futuro de la IA

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (FEM), para el año 2030 cerca del 39 % de las habilidades laborales actuales habrán cambiado. La evolución tecnológica generará aproximadamente 170 millones de nuevos empleos, especialmente en campos como big data, IA, automatización y ciberseguridad. Sin embargo, este proceso también implicará la desaparición de más de 92 millones de puestos de trabajo, dando lugar a una reconversión laboral sin precedentes.