¿Habrá pico y placa en Bogotá por el día cívico el viernes 19 de abril?

Este viernes, 19 de abril, será día cívico en Colombia luego del anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro. Pese a lo decretado por el Gobierno nacional, en Bogotá algunas actividades se mantendrán sin novedades y esto incluye el pico y placa en la capital.

Pico y placa en Bogotá

Desde la Secretaría de Movilidad confirmaron que la medida de restricción para vehículos particulares continuará sin novedades. De esta manera, el pico y placa operará desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Los vehículos que podrán circular son aquellos que tengan placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que los que no podrán transitar serán los que terminados en los números 6, 7, 8, 9 y 0.

Ten en cuenta que este viernes 19 de abril el pico y placa en Bogotá opera de manera habitual:



¿Qué dice el alcalde?

El mandatario Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta de X, señaló que un día cívico no es suficiente para el ahorro de agua y energía que necesita la capital. Indicó que son hábitos que se deben implementar diariamente por parte de los ciudadanos para cumplir con las metas de mejorar los niveles de los embalses que abastecen a Bogotá.

La necesidad de cambiar nuestros hábitos y reducir nuestro consumo de agua no es cuestión de un día, es un esfuerzo de largo aliento y debe ser sostenible en el tiempo escribió Galán en X.

También informó que los colegios, tanto públicos como privados, seguirán su calendario y prestarán sus servicios educativos a todos los estudiantes.

Además, la administración operará con normalidad para prestarle los servicios a los ciudadanos, según lo requieran.

"Más que un día cívico, Bogotá necesita a todos sus servidores públicos dedicados a lograr la reducción en el consumo de agua y a los ciudadanos poniendo de su parte por el bien común", añadió el alcalde.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a los ciudadanos que se queden en casa para ahorrar agua al momento de bañarse, no realizar lavado de fachadas y no acumular agua de no ser necesario y, en caso de tener el turno de racionamiento, solo almacenar lo necesario.